Друга хвиля коронавірусу - коли і як це буде?

Країни поступово виходять з карантину. Але при цьому в світі весь час повторюють про небезпеку другої хвилі коронавірусу.

Якого розмаху може бути повторний спалах? І чи буде він взагалі?

Історія вчить - треба бути напоготові.

Ймовірність другої хвилі пандемії залежить від низки факторів. Однак розробка надійної вакцини може все докорінно змінити.

Допоки вакцини немає, з нами "залишається" ретельне миття рук, носіння масок у публічних місцях і дотримання дистанції.

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