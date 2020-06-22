Друга хвиля коронавірусу - коли і як це буде?
Країни поступово виходять з карантину. Але при цьому в світі весь час повторюють про небезпеку другої хвилі коронавірусу.
Якого розмаху може бути повторний спалах? І чи буде він взагалі?
Історія вчить - треба бути напоготові.
Ймовірність другої хвилі пандемії залежить від низки факторів. Однак розробка надійної вакцини може все докорінно змінити.
Допоки вакцини немає, з нами "залишається" ретельне миття рук, носіння масок у публічних місцях і дотримання дистанції.
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