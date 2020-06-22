У Харкові - сутички через диспансер для хворих на Covid-19

Копирайт изображения Нацполіція Image caption Кадр із відео "Нацполіції" про конфлікт під лікарнею

Під стінами Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту пройшла акція, яка переросла в сутички.

Як повідомляють правоохоронці, мітингувальники виступали проти відкриття у закладі диспансеру для хворих на Covid-19. Внаслідок сутичок постраждали двоє поліцейських.

"Один із поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший - забій гомілки", - кажуть в Нацполіції.

Силовики вже відкрили три кримінальні провадження - зокрема за статтями про хуліганство та погрозу або насильство щодо поліції.

Що відбувається

Учасники мітингу - переважно представники чорнобильських організацій. З повідомлень ЗМІ слідує, що під лікарню прийшли кілька десятків протестувальників.

У руках вони тримали плакати із гаслами "Руки геть від чорнобильської лікарні Харкова".

На думку ативістів, медзаклад не пристосований для лікування хворих на Covid-19.

"Чого ми прийшли? Захистити свою лікарню! Щоб не пускали сюди сторонніх! Чорнобильська лікарня - значить, чорнобильська", - цитує одного з учасників акції "Суспільне".

Копирайт изображения Нацполіція

Інший учасник заявив, що облаштовувати диспансер для хворих із коронавірусом в лікарні не можна, бо він не відповідає "спеціальним санітарним вимогам".

"Приміщення повинні постійно митися, дезінфікуватися, а у нас в палатах і в цілому - шпалери, багато хто з вас їх своїми руками клеїли, тому ви знаєте, що тут умов, щоб мити і дезінфікувати стіни, підлогу паркетну, немає".

На відео акції, яке виклала Нацполіція, видно, як протестувальники закривають ворота медзакладу.

Поліцейські намагаються їм завадити - один із них опиняється на землі.

Радниця голови Харківської ОДА Наталія Попова розповіла, що попри мітинги, першого хворого із Covid-19 до лікарні все ж доставили. До закладу його заносили на ношах.

За її словами, відкрити диспансер необхідно, оскільки в обласній інфекційній лікарні забагато пацієнтів.

"Наразі у обласній інфекціонці 246 пацієнтів. Реанімацію, розраховану на 6 людей, розширили до 12 людей. Зараз там вже 13 пацієнтів. Як рятувати людей?" - запитує пані Попова.

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