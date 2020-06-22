Куди можна їхати українцям. Інтерактивна мапа від МЗС

Копирайт изображения МЗС

Міністерство закордонних справ випустило інтерактивну мапу, де можна перевірити режим в'їзду в різні країни для громадян України.

Мапа наразі працює в тестовому режимі. Через великий наплив відвідувачів вона може тимчасово не відкриватися в окремих користувачів.

Усі країни розфарбовані у три кольори: помаранчевим позначені держави, куди в'їжджати наразі заборонено, жовтим - куди можна в'їхати за наявності посвідки на проживання, та зеленим - куди в'їзд дозволений.

Натиснувши на одну з країн, можна дізнатися детальніші умови режиму, а також знайти контакти тамтешніх українських посольств і консульств.

Приміром, як слідує з мапи, в'їзд до Туреччини для українців є вільним, але на кордоні доведеться пройти медогляд. Не заборонена для громадян України Словенія, але за умови проходження 14-денного карантину.

У МЗС кажуть, що мапа буде регулярно оновлюватися й відображатиме актуальні дані щодо кожної країні.

При цьому вона, обіцяють у відомстві, працюватиме й після пандемії коронавірусу.

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