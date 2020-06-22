У Карпатах повені руйнують дороги і мости
- 22 червня 2020
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Через потужні зливи гірські річки у Карпатах завдали шкоди місцевим шляхам.
Повені відрізали під'їзди до декількох сіл на берегах Черемошу.
Підвищення рівня води зафіксували також на Пруті та його притоках.
Влада підраховує збитки. Але дощі тривають і повені ще становлять небезпеку.
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