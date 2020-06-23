Помер Черкаський митрополит Софроній - лідер "українського крила" УПЦ МП
Пізно ввечері 22 червня на 81-му році життя помер митрополит Черкаський та Канівський УПЦ Московського патріархату.
Пресслужба єпархії не уточнила причину смерті, вказавши, що владика відійшов після тривалої хвороби.
Митрополит Софроній багато років вважався лідером "проукраїнської групи" єпископів УПЦ МП й виступав за автокефалію українського православ'я.
Перед отриманням томосу в інтерв'ю ВВС він підтримував створення автокефальної української церкви й прогнозував швидкий розвиток ПЦУ.
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Проте сам митрополит Софроній не приїхав на об'єднавчий собор 15 грудня 2018 року й до новоствореної автокефальної церкви так і не долучився.
Хоча після отримання томосу Софроній у Черкасах зустрічався з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та президентом Петром Порошенком.
Формальна причина неприїзду на собор - стан здоров'я.
Владика Софроній запам'ятався своїми будівничими проєктами у Черкасах і справою життя називав будівництво найбільшої дзвіниці в Україні у формі голуба.
Завершити її так і не вдалось. Співрозмовники ВВС News припускали, що Софроній остерігався переходу до ПЦУ через можливі проблеми з майном й неможливість завершити свої будівельні проєкти.
Митрополит Софроній перекладав молитви українською мовою й був прихильником використання української мови під час служб.
Софроній був відомий і своїм запальним характером. Кілька місяців тому він потрапив у скандал, коли проклинав журналістів, які запитували в нього щодо дій УПЦ МП в Черкасах для боротьби з пандемією коронавірусу.
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