Китай тепер має альтернативу американській GPS і російській ГЛОНАСС

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Китай успішно запустив останній з 35 супутників навігаційної системи "Бейдоу-3", зробивши великий крок до статусу однієї з провідних космічних держав.

Система "Бейдоу-3" з глобальним покриттям, вартістю у 10 млрд доларів, дозволить Пекіну більше не залежати від американської навігації GPS (Global Positioning System).

Запуск планували минулого тижня. Але перенесли через технічні проблеми ракети-носія, виявлені під час випробувань.

У вівторок запуск супутника успішно відбувся на космодромі Січан в провінції Сичуань з використанням ракети-носія "Чанчжен-3B".

Ця подія сталася на тлі зростання напруги між Пекіном і Вашингтоном через ситуацію з коронавірусом, торговими суперечками і протистоянням щодо статусу Гонконгу.

Третя версія китайської Beidou Navigation Satellite System (BDS) створює альтернативу європейській Galileo, американській GPS та російській ГЛОНАСС.

Перегони у космосі

До 2035 року Пекін планує запустити більш доступну та інтегровану навігаційну систему, ядром якої стане BDS.

Першу версію "Бейдоу", відому як "Великий ківш", вивели з експлуатації в 2012 році.

В останні 20 років китайська космічна програма стрімко розвивається. Пекін спрямовує значні кошти на високі технології.

У 2003 році Китай став третьою країною в світі, яка запустила власний космічний корабель з екіпажем. Відтоді КНР побудувала експериментальну станцію на орбіті і надіслала на Місяць два місяцеходи.

Наступними етапами, як очікується, мають стати орбітальна станція з постійним екіпажем, пілотований політ до Місяця і відправка марсохода на Марс.

Якщо все це буде, Китай зможе стати серйозним конкурентом США та Росії в дослідженні космосу.

Конфлікт з США

З початку цього року відносини між Пекіном і Вашингтоном погіршилися одразу у кількох сферах.

Дональд Трамп та його адміністрація неодноразово критикували Пекін за його політику щодо спалаху коронавірусу, який вперше виявили в Китаї у грудні минулого року.

У відповідь на проштовхування Пекіном нового закону про безпеку Гонконгу президент США оголосив про намір скасувати особливий статус цього міста в торгівлі.

Минулого тижня американо-китайські відносини знову привернули до себе увагу у зв'язку з публікацією книги ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона.

Ексчиновник стверджував в ній, що чинний господар Білого дому нібито просив китайського лідера Сі Цзіньпіна посприяти його переобранню президентом.

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