Китай тепер має альтернативу американській GPS і російській ГЛОНАСС
Китай успішно запустив останній з 35 супутників навігаційної системи "Бейдоу-3", зробивши великий крок до статусу однієї з провідних космічних держав.
Система "Бейдоу-3" з глобальним покриттям, вартістю у 10 млрд доларів, дозволить Пекіну більше не залежати від американської навігації GPS (Global Positioning System).
Запуск планували минулого тижня. Але перенесли через технічні проблеми ракети-носія, виявлені під час випробувань.
У вівторок запуск супутника успішно відбувся на космодромі Січан в провінції Сичуань з використанням ракети-носія "Чанчжен-3B".
Ця подія сталася на тлі зростання напруги між Пекіном і Вашингтоном через ситуацію з коронавірусом, торговими суперечками і протистоянням щодо статусу Гонконгу.
Третя версія китайської Beidou Navigation Satellite System (BDS) створює альтернативу європейській Galileo, американській GPS та російській ГЛОНАСС.
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Перегони у космосі
До 2035 року Пекін планує запустити більш доступну та інтегровану навігаційну систему, ядром якої стане BDS.
Першу версію "Бейдоу", відому як "Великий ківш", вивели з експлуатації в 2012 році.
В останні 20 років китайська космічна програма стрімко розвивається. Пекін спрямовує значні кошти на високі технології.
У 2003 році Китай став третьою країною в світі, яка запустила власний космічний корабель з екіпажем. Відтоді КНР побудувала експериментальну станцію на орбіті і надіслала на Місяць два місяцеходи.
Наступними етапами, як очікується, мають стати орбітальна станція з постійним екіпажем, пілотований політ до Місяця і відправка марсохода на Марс.
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Якщо все це буде, Китай зможе стати серйозним конкурентом США та Росії в дослідженні космосу.
Конфлікт з США
З початку цього року відносини між Пекіном і Вашингтоном погіршилися одразу у кількох сферах.
Дональд Трамп та його адміністрація неодноразово критикували Пекін за його політику щодо спалаху коронавірусу, який вперше виявили в Китаї у грудні минулого року.
У відповідь на проштовхування Пекіном нового закону про безпеку Гонконгу президент США оголосив про намір скасувати особливий статус цього міста в торгівлі.
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Минулого тижня американо-китайські відносини знову привернули до себе увагу у зв'язку з публікацією книги ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона.
Ексчиновник стверджував в ній, що чинний господар Білого дому нібито просив китайського лідера Сі Цзіньпіна посприяти його переобранню президентом.
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