Rolling Stones погрожують Трампу судом за використання їхніх пісень

Гурт The Rolling Stones попередив президента США Дональда Трампа, що йому загрожуватиме судовий позов, якщо він продовжить використовувати їхні пісні у своїй передвиборчій кампанії.

У заяві юристів гурту йдеться, що вони співпрацюють з BMI, яка слідкує за дотриманням авторських прав, щоб припинити несанкціоноване використання їхньої музики.

Під час передвиборчого мітингу Трампа минулого тижня в Талсі, штат Оклахома, використали пісню "You Can't Always Get What You Want".

Цю ж пісню використовували у кампанії Трампа під час виборів у США 2016 року.

"The Rolling Stones не підтримують Дональда Трампа", - написали The Rolling Stones у Twitter у 2016 році.

У заяві, опублікованій у суботу, представники гурту зазначають, що їхні попередні заклики про припинення незаконного використання їхньої музики у передвиборчій кампанії Трампа були проігноровані, і тому їм доведеться вживати подальших кроків щодо цієї заборони.

За повідомленнями, BMI повідомила кампанію Трампа від імені The Rolling Stones, що використання їхніх пісень без дозволу буде порушенням ліцензійної угоди, і може стати предметом судового позову.

У квітні The Rolling Stones - на чолі з 76-річним співаком сером Міком Джаггером - випустили свій перший новий сингл за вісім років Living In A Ghost Town ("Життя у місті привидів").

Раніше родина рок-музиканта Тома Петті оголосила організаторам передвиборчої кампанії Трампа попередження з приводу несанкціонованого використання його пісні I Won't Back Down на мітингу в Талсі.

У заяві, розміщеній у Twitter, родина заявила, що покійний артист "ніколи не захотів би, щоб його пісню використовували у кампанії ненависті".

Пан Петті помер у 2017 році від випадкового передозування після прийому знеболювальних препаратів у віці 66 років.

Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді цього року - на них пан Трамп змагатиметься із кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

