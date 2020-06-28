Rolling Stones погрожують Трампу судом за використання їхніх пісень

  • 28 червня 2020
The Rolling Stones perform in California, US, 22 August 2019 Копирайт изображения Reuters

Гурт The Rolling Stones попередив президента США Дональда Трампа, що йому загрожуватиме судовий позов, якщо він продовжить використовувати їхні пісні у своїй передвиборчій кампанії.

У заяві юристів гурту йдеться, що вони співпрацюють з BMI, яка слідкує за дотриманням авторських прав, щоб припинити несанкціоноване використання їхньої музики.

Під час передвиборчого мітингу Трампа минулого тижня в Талсі, штат Оклахома, використали пісню "You Can't Always Get What You Want".

Цю ж пісню використовували у кампанії Трампа під час виборів у США 2016 року.

"The Rolling Stones не підтримують Дональда Трампа", - написали The Rolling Stones у Twitter у 2016 році.

У заяві, опублікованій у суботу, представники гурту зазначають, що їхні попередні заклики про припинення незаконного використання їхньої музики у передвиборчій кампанії Трампа були проігноровані, і тому їм доведеться вживати подальших кроків щодо цієї заборони.

За повідомленнями, BMI повідомила кампанію Трампа від імені The Rolling Stones, що використання їхніх пісень без дозволу буде порушенням ліцензійної угоди, і може стати предметом судового позову.

У квітні The Rolling Stones - на чолі з 76-річним співаком сером Міком Джаггером - випустили свій перший новий сингл за вісім років Living In A Ghost Town ("Життя у місті привидів").

Раніше родина рок-музиканта Тома Петті оголосила організаторам передвиборчої кампанії Трампа попередження з приводу несанкціонованого використання його пісні I Won't Back Down на мітингу в Талсі.

У заяві, розміщеній у Twitter, родина заявила, що покійний артист "ніколи не захотів би, щоб його пісню використовували у кампанії ненависті".

Пан Петті помер у 2017 році від випадкового передозування після прийому знеболювальних препаратів у віці 66 років.

Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді цього року - на них пан Трамп змагатиметься із кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

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