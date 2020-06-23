BBC News Україна відкриває вакансію старшого відеожурналіста

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BBC News Україна відкриває вакансію старшого журналіста відділу мультимедіа.

Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво відеоконтенту для нашого сайту, соціальних мереж і новинних випусків BBC News Україна та здійснюватиме редакційний нагляд за роботою інших журналістів та кореспондентів відділу мультимедіа.

Ми очікуємо, що кандидат, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеожурналістики та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).

Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу тривалістю 12 місяців.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 7 липня.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.

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