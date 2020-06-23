BBC News Україна відкриває вакансію старшого відеожурналіста
BBC News Україна відкриває вакансію старшого журналіста відділу мультимедіа.
Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво відеоконтенту для нашого сайту, соціальних мереж і новинних випусків BBC News Україна та здійснюватиме редакційний нагляд за роботою інших журналістів та кореспондентів відділу мультимедіа.
Ми очікуємо, що кандидат, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеожурналістики та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).
Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу тривалістю 12 місяців.
Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 7 липня.
Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.
Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.
Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!