BBC News Україна відкриває вакансію старшого відеожурналіста

  • 23 червня 2020
BBC News Україна відкриває вакансію старшого відеожурналіста Копирайт изображения Unsplash

BBC News Україна відкриває вакансію старшого журналіста відділу мультимедіа.

Ми шукаємо людину, яка відповідатиме за виробництво відеоконтенту для нашого сайту, соціальних мереж і новинних випусків BBC News Україна та здійснюватиме редакційний нагляд за роботою інших журналістів та кореспондентів відділу мультимедіа.

Ми очікуємо, що кандидат, з-поміж іншого, має значний досвід у сфері відеожурналістики та може продемонструвати вільне володіння українською й англійською мовами (як у письмовій, так і в усній формі).

Звертаємо увагу, що ця вакансія передбачає контрактну роботу тривалістю 12 місяців.

Заявки від кандидатів на посаду прийматимуться до 7 липня.

Ознайомитися з детальним описом вакансії та відгукнутися на неї можна тут.

Увага: подання без резюме англійською мовою не розглядатимуться.

Ми зв'яжемося лише з тими кандидатами, яких запросимо на співбесіду.

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