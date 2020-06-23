На борту МАУ померли десятки тварин, почався міжнародний скандал. Що про це відомо

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Українська МАУ опинилася в центрі міжнародного скандалу. Вже понад тиждень світові ЗМІ згадують авіакомпанію через загибель кількох десятків тварин, яких борт авіакомпанії доставляв з України в Канаду.

У вівторок, 23 червня, представники МАУ заявили, що почали внутрішнє розслідування, на час якого відсторонили керівника дирекції з вантажних перевезень.

Окрім того, компанія наклала ембарго на перевезення тварин повітряними судами Boeing 767.

У компанії висловили сум через загибель тварин і запевнили, що її рейси відповідають усім міжнародним стандартам безпеки - зокрема і тим, що стосуються транспортування тварин.

Критики МАУ із цим твердженням не погоджуються.

Розповідаємо, як розгортався скандал і чому він привернув увагу міжнародної преси.

З чого все почалося

Рейс, що прямував із Києва до Торонто, прибув у Канаду 13 червня. На борту літака, за даними МАУ, з-поміж іншого, перебували понад 600 тварин - 559 собак та 89 котів.

Як з'ясується незабаром, тривалий переліт пережили не всі з них.

За повідомленнями канадської сторони, 38 цуценят французьких бульдогів загинули, багато інших тварин страждали від слабкості та зневоднення, оскільки їх нібито доставляли в неналежних умовах.

Інформація про це спершу просочилася у соцмережі: канадійка Еббі Лоренсен, яка зустрічала цей рейс, розповіла, що стала свідком жахливих сцен: зокрема, як мертвих тварин пакували в мішки для сміття.

Жінка також обурювалася тим, що тварин подекуди перевозили по кілька особин в одній клітці, а на борту перебувала беспрецедентно велика кількість тварин, що, на її думку, порушує міжнародні стандарти транспортування тварин.

"Це було жахіття", - розповіла пані Еббі Лоренсен.

(Насправді, за правилами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, перевозити по кілька тварин в одному контейнері не заборонено. В одній клітці можуть перебувати або до двох дорослих тварин (якщо вага кожної не перевищує 14 кг), або до трьох тварин віком до 6 місяців (якщо їхня вага так само не перевищує 14 кг).

При цьому клітки мають вентилюватися, а тварини повинні мати достатньо вільного місця і доступ до води та їжі).

Поступово інформація про інцидент потрапила у ЗМІ - спершу канадські, а згодом і міжнародні: від The Guardian і The Telegraph до Deutsche Welle.

Один зі співрозмовників журналістів з канадського боку розповів, що деякі контейнери з тваринами нібито було обмотані прозорою плівкою, що заважало тваринам дихати.

Що кажуть в МАУ?

16 червня МАУ вперше прокоментувала ситуацію, відкинувши звинувачення на свою адресу.

Там заявили, що компанія вже упродовж багатьох років перевозить тварин - зокрема в Канаду та США - і регулярно проходить аудити щодо безпеки транспортування тварин.

Перевезення деяких тварин - це завжди ризик і фахівці це добре розуміють, кажуть в МАУ: "Однак відправники свідомо йдуть на цей ризик, оскільки бізнес заводчиків породистих собак і котів - один з найбільш конкурентних і високо маржинальних", - розповіли в компанії й додали, що не отримали жодних претензій з боку ані відправників, ані одержувачів тварин.

"Всі співробітники МАУ дуже люблять тварин, тому кожне повідомлення про те, що при перельоті постраждав хтось із братів наших менших, є дуже травматичним для авіакомпанії та кожного з її співробітників".

Трохи згодом, коли інформація про загибель тварин підтвердилася офіційно, в МАУ також висловили жаль щодо ситуації.

23 червня компанія заявила, що почала внутрішнє розслідування щодо інциденту: на цей час керівництво наклало ембарго на перевезення тварин повітряними судами Boeing 767, а також відсторонили від роботи керівника дирекції з вантажних перевезень.

В компанії просять не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних висновків розслідування. Там кажуть, що тварин перевозили в умовах, що відповідають усім стандартам.

"Перевезення великої кількості тварин стало можливим, оскільки даний рейс був евакуаційним. Кількість пасажирів на рейсі склала 92 за 272 доступних пасажирських крісел. Вантажний відсік літака B767 внаслідок малої кількості пасажирів мав вільні ємності", - заявили в компанії.

Так також запевнили, що вантажний салон, у якому перевозили тварин, вентилюється, а заяви про відсутністіь повітря або неробочі системи кондиціювання назвали маніпуляцією.

Розслідування в Канаді та Україні

У Канаді розслідуванням інциденту займатиметься Канадське агентство з інспекції продовольства (CFIA).

Зацікавилися справою й українські правоохоронці: 20 червня поліція Київської області повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

"Правоохоронці проведуть усі необхідні слідчі дії, встановлять умови транспортування тварин та причини, що які могли б спричинили загибель цуценят", - запевнили в поліції Київщини.

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