Копирайт изображения Getty Images Image caption У житті Алмазбека Атамбаєва була активна участь у двох революціях, президентська посада і масштабна операція з його затримання. Тепер він може на довгий час опинитися у в'язниці

Суд у киргизькій столиці Бішкек засудив експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців ув'язнення у справ про корупцію. Це лише одна справа проти політика, його також звинувачують у вбивстві, захопленні заручників та організації масових заворушень.

"Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна", - заявив суддя Першотравневого суду Бішкека Емільбек Каіпов, якого цитує Інтерфакс.

Державне звинувачення просило для 63-річного експрезидента 15 років позбавлення волі.

Атамбаєва затримали в серпні минулого року. Цьому передувало збройне протистояння у його резиденції в селі Кой-Таш Чуйської області, за 20 км від Бішкека.

Перша спроба спецпідрозділів затримати експрезидента виявилася невдалою. Його прихильники змогли відбити атаку силовиків, під час штурму постраждали щанайменше 70 людей з обох боків. Одна людина - заступник командира спецпідрозділу комітету нацбезпеки "Альфа" - загинула.

Наступного дня силовики здійснили новий штурм. У ньому брали участь дві тисячі співробітників МВС, зокрема загін СОБР. Атамбаєв здався.

Пізніше його звинуватили у стрільбі по учасниках операції з його затримання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аби затримати Атамбаєва минулого року довелося задіяти дві тисячі силовиків

Чим він відомий

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.

Спочатку він зробив кар'єру у бізнесі, деякий час був гендиректором компанії "Киргизавтомаш", а потім подався у політику.

2000 року вперше взяв участь у виборах президента, кинув виклик тогочасному лідеру держави Аскару Акаєву і посів третє місце.

2005 року Акаєв втратив владу внаслідок "Тюльпанової революції" і втік з країни. Атамбаєв брав у ній активну участь і деякий час після цих подій навіть був очільником уряду.

2010 року протести проти наступника Акаєва - президента Курманбека Бакієва - переросли у повстання з десятками жертв. Бакієв мусив тікати з країни, а Атамбаєв як один з лідерів протестів став віцепрем'єром тимчасового уряду.

Вже наступного року 62% киргизів обрали Атамбаєва президентом. За роки свого правління він вибудував дружні відносини з президентом Росії Путіним, натомість зіпсував з президентом сусіднього Казахстану Назарбаєвим. Протистояння двох лідерів переросло у справжню торгову блокаду Киргизстану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли за Атамбаєвим прийшли силовики, виявилося, що його готове підтримати лише рідне село

Чинний президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийшов до влади в 2017 році як демократично обраний наступник Атамбаєва і продовжувач його політики.

Проте вже незабаром між ними почався конфлікт, який переріс у відкрите протистояння після того, як кількох людей з команди Атамбаєва арештували за кримінальними справами. З Атамбаєва зняли недоторканість, але він не з'являвся на допити. Тож силовики і вирушили до його рідного села.

Попри очікування Атамбаєва, протести на його підтримку швидко вщухли.

Посол Киргизстану у Великій Британії Еділь Байсалов розповів BBC під час тих подій, що Атамбаєв сам вірив у широку підтримку і можливість перемоги. Байсалов раніше був відомий як громадський активіст і критик Атамбаєва.

Колишній президент - "божевільний король" з "Короля Ліра", а у киргизькій політиці розігрується "той самий шекспірівський сюжет", казав посол.

"У нього жорстоке пробудження і трагічний фінал. Він уже давно втратив зв'язок з реальністю", - зазначив Байсалов.

З ним погодився старший аналітик з політичних ризиків лондонської компанії PRISM Тобіас Воллмер. На його думку, Атамбаєв "помилявся щодо своєї підтримки".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сооронбай Жеенбеков (праворуч) прийшов до влади як наступник Атамбаєва. І саме за його правління, експрезидент потрапив за грати

За що його засудили?

Справа проти експрезидента, за якою його засудили, пов'язана з незаконним, на думку слідства, звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Батукаєв відбував тривалий термін ув'язнення в колонії. У 2013 році його звільнили за станом здоров'я, після чого він поїхав до Чечні. Створена за фактом звільнення Батукаєва парламентська комісія в 2013 році встановила, що до виїзду Батукаєва долучилися високопосадовці.

Торік МВС відновило розслідування. Затримали низку чиновників, а також співробітників міністерства охорони здоров'я, які, за версією слідства, помилково діагностували Батукаєву важке захворювання.

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