Екслідер Киргизстану Алмазбек Атамбаєв вирушає за ґрати на 11 років
Суд у киргизькій столиці Бішкек засудив експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців ув'язнення у справ про корупцію. Це лише одна справа проти політика, його також звинувачують у вбивстві, захопленні заручників та організації масових заворушень.
"Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна", - заявив суддя Першотравневого суду Бішкека Емільбек Каіпов, якого цитує Інтерфакс.
Державне звинувачення просило для 63-річного експрезидента 15 років позбавлення волі.
Атамбаєва затримали в серпні минулого року. Цьому передувало збройне протистояння у його резиденції в селі Кой-Таш Чуйської області, за 20 км від Бішкека.
Перша спроба спецпідрозділів затримати експрезидента виявилася невдалою. Його прихильники змогли відбити атаку силовиків, під час штурму постраждали щанайменше 70 людей з обох боків. Одна людина - заступник командира спецпідрозділу комітету нацбезпеки "Альфа" - загинула.
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Наступного дня силовики здійснили новий штурм. У ньому брали участь дві тисячі співробітників МВС, зокрема загін СОБР. Атамбаєв здався.
Пізніше його звинуватили у стрільбі по учасниках операції з його затримання.
Чим він відомий
Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.
Спочатку він зробив кар'єру у бізнесі, деякий час був гендиректором компанії "Киргизавтомаш", а потім подався у політику.
2000 року вперше взяв участь у виборах президента, кинув виклик тогочасному лідеру держави Аскару Акаєву і посів третє місце.
2005 року Акаєв втратив владу внаслідок "Тюльпанової революції" і втік з країни. Атамбаєв брав у ній активну участь і деякий час після цих подій навіть був очільником уряду.
2010 року протести проти наступника Акаєва - президента Курманбека Бакієва - переросли у повстання з десятками жертв. Бакієв мусив тікати з країни, а Атамбаєв як один з лідерів протестів став віцепрем'єром тимчасового уряду.
Вже наступного року 62% киргизів обрали Атамбаєва президентом. За роки свого правління він вибудував дружні відносини з президентом Росії Путіним, натомість зіпсував з президентом сусіднього Казахстану Назарбаєвим. Протистояння двох лідерів переросло у справжню торгову блокаду Киргизстану.
Чинний президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков прийшов до влади в 2017 році як демократично обраний наступник Атамбаєва і продовжувач його політики.
Проте вже незабаром між ними почався конфлікт, який переріс у відкрите протистояння після того, як кількох людей з команди Атамбаєва арештували за кримінальними справами. З Атамбаєва зняли недоторканість, але він не з'являвся на допити. Тож силовики і вирушили до його рідного села.
Попри очікування Атамбаєва, протести на його підтримку швидко вщухли.
Посол Киргизстану у Великій Британії Еділь Байсалов розповів BBC під час тих подій, що Атамбаєв сам вірив у широку підтримку і можливість перемоги. Байсалов раніше був відомий як громадський активіст і критик Атамбаєва.
Колишній президент - "божевільний король" з "Короля Ліра", а у киргизькій політиці розігрується "той самий шекспірівський сюжет", казав посол.
"У нього жорстоке пробудження і трагічний фінал. Він уже давно втратив зв'язок з реальністю", - зазначив Байсалов.
З ним погодився старший аналітик з політичних ризиків лондонської компанії PRISM Тобіас Воллмер. На його думку, Атамбаєв "помилявся щодо своєї підтримки".
За що його засудили?
Справа проти експрезидента, за якою його засудили, пов'язана з незаконним, на думку слідства, звільненням кримінального авторитета Азіза Батукаєва.
Батукаєв відбував тривалий термін ув'язнення в колонії. У 2013 році його звільнили за станом здоров'я, після чого він поїхав до Чечні. Створена за фактом звільнення Батукаєва парламентська комісія в 2013 році встановила, що до виїзду Батукаєва долучилися високопосадовці.
Торік МВС відновило розслідування. Затримали низку чиновників, а також співробітників міністерства охорони здоров'я, які, за версією слідства, помилково діагностували Батукаєву важке захворювання.
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