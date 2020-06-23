Ріки виходять з берегів, прориває дамби. Що відбувається в Західній Україні

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У Західній Україні вирує негода: через сильні дощі ріки почали виходити з берегів і проривати дамби. Деякі населені пункти опинилися під водою.

Під найбільшим ударом - Чернівецька та Івано-Франківська області, де оголошений червоний рівень небезпеки, але підтоплення фіксують також на Львівщині та Закарпатті.

Один із найбільш постраждалих регіонів - Верховинський район на Івано-Франківщині. Щоб доставляти продовольство в деякі населені пункти, які виявилися заблокованими стихією, рятувальники використовують гелікоптер.

По обіді 23 червня очільник Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів розповів про загибель двох людей у Верховинському районі. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

"У результаті стихії у Верховинському районі відрізаними є 19 сіл, загинуло дві особи та одна людина вважається безвісти зниклою. Мають місце руйнування захисних дамб, берегів рік, розмив доріг та їх перекриття через зсуви ґрунту", - повідомив пан Федорів.

За його словами, підтоплення будинків, присадибних ділянок та сільгоспугідь різного ступеня наразі спостерігаються майже у всіх районах Івано-Франківщини.

Також на кількох ділянках області негода заблокувала автошляхи.

Окрім підтоплень, зливи та вихід води із річок також призводять до розмивання ґрунту і зсувів.

Тим часом, у Вижницькому районі Чернівецької області порвало дамбу, вода затопила майже три десятки домогосподарств.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що надалі ситуація може погіршитися, адже дощі тривають і рівень води в річці Прут підвищується до критичного рівня. Він закликав усіх бути готовими до евакуації.

Влада Львівщини також повідомляє про підтоплення близько 100 житлових будинків у Стрийському районі.

В понеділок стало відомо про прорив 100-метрової ділянки дамби у Снятинському районі Івано-Франківщини - влада зайнялася оперативним укріпленням споруди.

На Закарпатті наслідки негоди поки що не такі серйозні, але влада очікує, що пік опадів припаде на найближчі дві доби.

В районах Мукачева та Хуста поліція зупиняє автомобілі і намагається скерувати їх в інших напрямках. На деяких ділянках автошляхів рух повністю перекрито, розповів Віктор Буришин, начальник управління оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської ОДА.

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Рятувальники, тим часом, звітують про боротьбу із наслідками негоди, до операцій залучають поліцейських та інші служби.

"ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція. Залучаємо управління водного господарства і спільними зусиллями з органами влади намагаємося не допустити людських жертв та мінімізувати наслідки стихії", - кажуть у відомстві.

Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на Західній Україні триватимуть.

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