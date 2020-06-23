На кордоні з Росією загинули 400 каченят. Усе через контрабандистів
На Луганщині біля кордону з Росією через дії контрабандистів загинули 400 каченят, повідомила пресслужба прикордонників.
23 червня прикордонники відділу "Білолуцьк" Луганського загону виявили поблизу кордону 20 ящиків, в яких було близько однієї тисячі маленьких каченят. Їх мали незаконно переправити у Росію.
"Під час огляду ящиків прикордонники виявили, що близько 400 каченят не перенесли умов, створених контрабандистами, та загинули", - повідомили в ДПСУ.
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Група реагування виїхала шукати контрабандистів, але натрапила на пастку, яку лишили порушники, аби їх не наздогнали.
"Колесо транспортного засобу пошкодили зварені металеві штирі - так званий "їжак", - додали у службі.
Пташенят, які вижили, передали на "відповідальне зберігання".
У 2018 році 56 українських овець загинули на Одещині після того, як їх не впустила Туреччина, а повернути в Україну їх не дозволяла ветеринарна служба.
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