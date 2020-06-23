На кордоні з Росією загинули 400 каченят. Усе через контрабандистів

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На Луганщині біля кордону з Росією через дії контрабандистів загинули 400 каченят, повідомила пресслужба прикордонників.

23 червня прикордонники відділу "Білолуцьк" Луганського загону виявили поблизу кордону 20 ящиків, в яких було близько однієї тисячі маленьких каченят. Їх мали незаконно переправити у Росію.

"Під час огляду ящиків прикордонники виявили, що близько 400 каченят не перенесли умов, створених контрабандистами, та загинули", - повідомили в ДПСУ.

Група реагування виїхала шукати контрабандистів, але натрапила на пастку, яку лишили порушники, аби їх не наздогнали.

Копирайт изображения ДПСУ Image caption Виявлені на Луганщині каченята

"Колесо транспортного засобу пошкодили зварені металеві штирі - так званий "їжак", - додали у службі.

Пташенят, які вижили, передали на "відповідальне зберігання".

Копирайт изображения ДПСУ

У 2018 році 56 українських овець загинули на Одещині після того, як їх не впустила Туреччина, а повернути в Україну їх не дозволяла ветеринарна служба.

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