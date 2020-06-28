Дуже простий рецепт м'ятного лимонаду
Домашній лимонад - це освіжаючий напій, який прикрасить стіл і смакуватиме дорослим та дітям.
Додайте в глечик сік лимонів, сік лайму, а також цедру, цукор та половину м'яти. Трохи розтовчіть гілочки м'яти, щоб вони пустили сік, та добре розмішайте суміш, доки цукор не розчиниться.
Інгредієнти
- Лимони - 3 шт.
- Лайм - 1 шт.
- Цукрова пудра - 5-6 ст. ложок
- Свіжа м'ята - пучок
- Питна вода
- Лід
Додайте велику кількість льоду та приблизно літр питної води, а також решту м'яти.
Подавайте на стіл.
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