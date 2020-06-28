Дуже простий рецепт м'ятного лимонаду

Домашній лимонад - це освіжаючий напій, який прикрасить стіл і смакуватиме дорослим та дітям.

Додайте в глечик сік лимонів, сік лайму, а також цедру, цукор та половину м'яти. Трохи розтовчіть гілочки м'яти, щоб вони пустили сік, та добре розмішайте суміш, доки цукор не розчиниться.

Інгредієнти

Лимони - 3 шт.

Лайм - 1 шт.

Цукрова пудра - 5-6 ст. ложок

Свіжа м'ята - пучок

Питна вода

Лід

Додайте велику кількість льоду та приблизно літр питної води, а також решту м'яти.

Подавайте на стіл.

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