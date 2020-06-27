П'ять найсмачніших рецептів маринаду до шашликів

У сезон шашликів урізноманітнити м'ясо допоможуть оригінальні маринади на будь-який смак.

Щоб м'ясо стало ніжним та набуло особливого смаку, вимочуйте його в маринаді не менше 30 хвилин, а краще - 1-2 години.

Пікантний часниковий

На кілограм м'яса змішайте шість столових ложок оливкової олії, три столові ложки білого винного оцту та подрібнені чотири зубчики часнику.

Додайте нарізану петрушку, сіль та перець за смаком. Як слід перемішайте та вимочуйте м'ясо в маринаді не менше 30 хвилин.

Ніжний лимонний

Змішайте шість столових ложок оливкової олії, сік двох лимонів, подрібнені два зубчики часнику, а також сіль та перець.

Додайте трави на свій смак - свіжу петрушку чи розмарин.

Медово-імбирний

Змішайте дві столові ложки прозорого меду, натріть невеликий шматок свіжого кореня імбиру, подрібнений зубчик часнику та дві столові ложки соєвого соусу.

Можна додати на свій смак столову ложку кунжутного масла та трохи цедри апельсина.

Класичний соус барбекю

Змішайте п'ять столових ложок томатного кетчупу, одну чайну ложку гірчиці, дві столові ложки кленового сиропу та одну чайну ложку копченої паприки.

Додайте солі та перцю на свій смак.

Незвичний з ківі та мінеральною водою

Для цього рецепту достатньо взяти склянку газованої мінеральної води та 2-3 очищених та подрібнених ківі.

Завдяки цьому незвичайному маринаду м'ясо набуває особливого смаку. Газована вода розм'якшує волокна і робить м'ясо особливо ніжним, а ківі додає солодкуватого присмаку.

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