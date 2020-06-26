"Ліверпуль" став чемпіоном Англії вперше за 30 років: чому ця перемога така важлива

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Футбольний клуб "Ліверпуль" виграв Прем'єр-лігу Англії. Це стало можливим після того, як у четвер ввечері "Манчестер Сіті" програв на виїзді "Челсі", тож "Ліверпуль" вийшов на перше місце у турнірній таблиці.

"У мене немає слів, це неймовірно", - прокоментував перемогу тренер команди Юрген Клопп.

Попри заклики влади утриматись від масових зібрань, тисячі фанатів "червоних" зібралися на стадіоні Енфілд - рідному стадіоні "Ліверпуля", щоб відсвяткувати перемогу.

Клуб з понад сторічною історією 18 разів був чемпіоном Англії, сім разів вигравав Кубок Англії, чотири рази суперкубок УЄФА, а також у 2019 році виграв клубний чемпіонат світу.

Але востаннє чемпіоном Англії "Ліверпуль" був аж у змаганнях 1989-1990 років - 30 років тому.

Щоразу цьому клубу не вистачало зовсім трохи, щоб отримати перемогу.

Копирайт изображения Getty Images

У травні 2014 року клуб вперше з 1990-го претендував на титул, треба було тільки перемогти "Челсі" на своєму полі за два тури до кінця. Але в доленосний момент капітан команди Стівен Джеррард послизнувся і втратив м'яч, а "Челсі" забив, сам ставши чемпіоном.

Згодом видатний футболіст зізнавався, що після того випадку думав про самогубство.

У 2019 році "Ліверпуль" набрав 97 очок, програвши лише один раз. У будь-який інший рік цього б вистачило, щоб стати чемпіоном, але саме того року "Манчестер Сіті" набрав 98 очок і виграв Прем'єр-лігу.

У 2020 році на шляху до перемоги мало не стала пандемія коронавірусу. До останнього було незрозуміло, чи дозволять завершити змагання. Але "Ліверпулю" все ж вдалося здобути чемпіонський титул.

"Ліверпуль" - найпопулярніший футбольний клуб у Великій Британії і в світі.

За даними аналітичного сайту FootballIndex за 2020 рік, за команду вболівають 8,3% британців. Для порівняння: вболівальниками "Манчестер Юнайтед" є 6% жителів Королівства, а "Челсі" - 3,1%.

В Азії, де у англійських команд сотні мільйонів уболівальників, "Ліверпуль" поступився лише в Японії - "Арсеналу" та в Індонезії - "Манчестер Юнайтед".

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