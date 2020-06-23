Із лікарні Харкова, де почали приймати хворих на Covid-19, звільняється персонал

Копирайт изображения Nataliia Popova / Facebook Image caption Напередодні проти прийому хворих на Covid-19 під стінами закладу виступали представники чорнобильських організацій. Вони називали лікарню "своєю"

Із Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту, де напередодні почали приймати пацієнтів із Covid-19, звільняється персонал.

Про це заявила директорка медзакладу Ірина Пирогова. За її словами, багато медиків почали подавати заяви на звільнення саме після того, як стало відомо, що диспансер відкриють для пацієнтів з коронавірусом.

"На жаль, відмовилося дуже багато лікарів. Ті, які мали працювати в бригадах, майже 15 осіб. У нас були бригади, в яких були анестезіолог, терапевт, дві медсестри та санітарка... Спочатку погодилися працювати майже 70 осіб. А на сьогодні, виходить, людей 15-16", - цитує пані Пирогову агентство "Інтерфакс".

Цю ж інформацію підтвердила радниця голови Харківської ОДА Наталія Попова: зранку у вівторок вона повідомила, що з 12 хворими на Covid-19 залишилися працювати лише 17 лікарів.

Напередодні проти відкриття диспансеру для хворих на коронавірус у цій медустанові протестували представники чорнобильських організацій, які називали лікарню "своєю".

"Чого ми прийшли? Захистити свою лікарню! Щоб не пускали сюди сторонніх! Чорнобильська лікарня - значить, чорнобильська", - заявляв один із мітингувальників.

Попри протести та спроби заблокувати в'їзд на територію медзакладу, швидкій вчора все ж вдалося доставити сюди першого пацієнта з Covid-19.

Як з'ясувалося згодом, він теж виявився чорнобильцем, розповіла Наталія Попова.

Сутички у Харкові

Копирайт изображения Нацполіція

Під час акції мітингувальники виступали проти відкриття у закладі диспансеру для хворих на Covid-19. Між ними та правоохоронцями виникли сутички.

"Один із поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, інший - забій гомілки", - розповідали в Нацполіції.

Силовики відкрили три кримінальні провадження - зокрема за статтями про хуліганство та погрозу або насильство щодо поліції.

Учасниками того мітингу були переважно представниками чорнобильських організацій.

У руках вони тримали плакати із гаслами "Руки геть від чорнобильської лікарні Харкова". Активісти заявляли, що хочуть захистити "свою" лікарню від сторонніх.

На відео акції, яке виклала Нацполіція, видно, як протестувальники закривають ворота медзакладу.

Поліцейські намагаються їм завадити - один із них опиняється на землі.

Радниця голови Харківської ОДА Наталія Попова пояснювала, що відкрити диспансер для хворих на Covid-19 у цьому медзакладі довелося, оскільки в обласній інфекційній лікарні забагато пацієнтів.

"Наразі у обласній інфекціонці 246 пацієнтів. Реанімацію, розраховану на 6 людей, розширили до 12 людей. Зараз там вже 13 пацієнтів. Як рятувати людей?" - запитувала вона.

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