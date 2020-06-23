Чи втримає владу президент Білорусі? Випуск новин 23.06.2020

У випуску 23 червня:

Чи можливий Майдан у Білорусі. Протести в тій країні - рідкість, але столицею та іншими містами прокотилася хвиля протестів під гаслами проведення чесних і справедливих виборів. Ситуацію в Білорусі аналізує кореспондентка ВВС;

Трагедія в Києві: кількість жертви вибуху в житловому будинку на вихідні виросла до п'ятьох. Хто допоможе сім'ям, що залишилися без даху над головою? Репортаж наших кореспондентів;

У Британії - наступний етап послаблення карантину: від 4 липня відкриваються паби, ресторани, перукарні, а ще уряд скасував вимогу триматися від інших на відстані не менше 2 метри;

З Аляски до Норвегії з гуртом їздових собак: історія дивовижного повернення додому після карантину.

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