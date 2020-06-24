Люди, які втратили житло і друзів після вибуху будинку

Вибух у київській багатоповерхівці 21 червня забрав життя п'ятьох людей.

Мешканців під'їзду 6 будинку на Соломії Крушельницької 1/5 відселили до інтернату та готелю на вокзалі.

Держава пропонує їм два шляхи допомоги: грошову компенсацію за втрачену нерухомість або ж рівноцінне за площею житло.

Гроші можна отримати швидше, але компенсація не відображає ринкової вартості житла.

На заміну квартири треба чекати довше. Проте голова Дарницької адміністрації Києва каже, що можна встигнути до старту опалювального сезону.

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