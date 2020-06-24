Копирайт изображения @MNSIFR Image caption Майже 300 людей довелося відселити з підтоплених районів

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила штормове попередження через підйом води в річках Карпатсьского регіону та паводок на заході України.

За прогнозами Укргідрометцентру, 23-25 червня очікується підйом води у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській області.

Через негоду в Івано-Франківській області загинули дві людини, ще одна вважається безвісти зниклою. Усього в області через непогоду в області підтоплено тисячі будинків, пошкоджено і зруйновано дороги й мости.

До області вилетів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Влітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", - написав прем'єр у своєму Телеграм-каналі.

Найбільше страждає Івано-Франківщина. Напередодні голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів заявив, що пік негоди в області очікується у середу.

Станом на ранок середи в Івано-Франківській області вода підтопила 4,5 тисячі будинків, пошкодила 427 км автодоріг, ще 110 км доріг і 90 мостів зруйновано, повідомили в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області.

Копирайт изображения @MNSCHE Image caption У Чернівецькі області також підтоплює села і розмиває дороги

Через повінь з затоплених районів відселили 285 людей.

Для мешканців Верховинського району продукти довелося доставити гелікоптером. Там вода повністю відрізала транспортне сполучення.

Рятувальники також попереджають, що 24 червня очікується максимальне підняття води у річці Прут у Чернівецькій області. "Очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18 год. 23 червня дорiвнює 417 см)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС прогнозують затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів, а також затоплення автодороги та Калинiвського ринку в Чернівцях.

На Львівщині підтоплено Старосамбірський, Жидачівський, Стрийський райони та курортне місто Моршин.

На Закарпатті наслідки негоди поки що не такі серйозні, але влада очікує, що пік опадів припаде на найближчі дві доби.

На деяких ділянках автошляхів повністю перекрито рух транспорту.

Синоптики прогнозують, що упродовж найближчої доби сильні зливи на заході України триватимуть.

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