Україна б'є антирекорди: 940 нових хворих за добу

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Станом на 24 червня в Україні зафіксували 940 нових випадків коронавірусу. Регіонами з найбільшою кількістю інфікованих залишається місто Київ, Чернівецька та Львівська області. Про це повідомляє МОЗ.

"Черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди уже майже два тижні", - заявив на брифінгу міністр здоров'я Максим Степанов.

Раніше найбільший добовий приріст хворих на COVID-19 був 18 червня - 921 випадок.

Найбільше випадків за останню добу зафіксували у Львівській області (203), Рівненській (126), місті Києві (99) та Закарпатській області (79).

Серед 940 інфікованих - 82 дитини і 105 медиків.

За інформацією РНБО, за добу 23 червня 16 хворих померли, 453 одужали.

Голова МОЗ повідомив, що у вівторок зробили 23 721 тест.

Різко зростає кількість хворих із пневмонією, додав міністр.

Максим Степанов додав, що МОЗ працює над розгортанням другої хвилі лікарень, які будуть надавати допомогу хворим із коронавірусною інфекцією.

"У деяких регіонах різке зростання людей, які потрапляють в лікарню. А туди потрапляють тільки ті, хто мають важкий перебіг хвороби. Тому нам треба розгортати другу хвилю лікарень", - додав міністр.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що лікарні першої хвилі мають 23 тисячі ліжок, з них зараз зайнято майже чотири тисячі. Але вже зараз міністерство готує лікарні другої хвилі.

Також Ляшко нагадав, що 25 червня стартує зовнішнє незалежне оцінювання.

Він розповів, що відвідав кілька шкіл у різних регіонах України та засвідчив їхню цілковиту готовність до проведення ЗНО.

"Наша мета зосередитися, розпочати проведення ЗНО й успішно його закінчити", додав головний санлікар.

За весь час пандемії коронавірусну хворобу в Україні виявили у 39 014 осіб, 1 051 людина померла від ускладнень, 17 409 людей одужали.

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