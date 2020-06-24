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На Червоній площі в Москві пройшов військовий парад, присвячений 75-й річниці перемоги над нацистською Німеччиною.

Спочатку парад планували на 9 травня. Проте захід перенесли через поширення Covid-19 і призначили його на 24 червня. Саме цього дня в 1945 році відбувся історичний Парад перемоги.

Мер Москви Сергій Собянін закликав мешканців російської столиці залишатися вдома та дивитися все по телебаченні.

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Парад під час коронавірусу: Червоною площею проїхали танки і пролетіли літаки

Столиця Росії залишається епіцентром спалаху коронавірусу в Росії.

Кількість нових випадків інфікування у РФ зросла до 600 тисяч. За останню добу в країні зафіксували понад сім тисяч випадків.

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Цього року змінили й правила параду. На трибуни змогли потрапити не всі. Гості мали надати довідку про те, що у них немає коронавірусу. Також їх розсаджували зі збереженням дистанції.

Однак на багатьох фото видно, що люди стояли чи сиділи близько один від одного, багато з них були без масок.

Ізоляція торкнулася і ветеранів, які сиділи на трибунах і мали зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Агенція Bloomberg минулого тижня повідомляла, що ветеранів перед парадом відправили у санаторій під Москвою на двотижневий карантин.

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Парад у Москві тривав 1 годину 15 хвилин. Участь взяли 13 тисяч військовослужбовців, 234 одиниць бронетехніки та 75 одиниць авіації.

На заході виступив президент Росії Володимир Путін.

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Потім Червоною площею пройшов піший марш, а слідом за ним - механізовані колони.

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Завершив парад проліт військової авіації.

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У параді взяли участь представники з республік колишнього Радянського Союзу, а також з Китаю, Монголії та Сербії.

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На парад 9 травня запрошували кілька світових лідерів.

Однак приїхав лише президент Сербії Олександр Вучич та лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Копирайт изображения AFP Image caption Олександр Лукашенко приїхав в Москву на парад

Парад також відбувся і в інших регіонах Росії. Але не у всіх: через коронавірус у багатьох містах подібні заходи скасували або перенесли.

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