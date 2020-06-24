Порнозірку можуть ув'язнити на 90 років у справі зґвалтування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рону Джеремі загрожує до 90 років за ґратами

Зірці фільмів для дорослих Рону Джеремі висунули звинувачення у зґвалтуванні трьох жінок та сексуальних домаганнях ще однієї, заявили прокурори.

Напади на жінок сталися у період з 2014 по 2019 рік, твердить обвинувачення. Імовірним жертвам було від 25 до 46 років.

67-річний чоловік - один із найвідоміших постатей у порнографії. Починаючи з 1970-х років, він знявся у понад 2 000 фільмах.

Якщо його засудять, акторові загрожує до 90 років за ґратами.

Пана Джеремі, справжнє ім'я якого Рональд Джеремі Хаят, звинувачують у зґвалтуванні 25-річної жінки в будинку в Західному Голлівуді. Про це йдеться у заяві прокурора округу Лос-Анджелес Джекі Лейсі.

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Інші напади, які закидають чоловікові, буцімто сталися у барі в тому ж районі Лос-Анджелеса з 2017 по 2019 рік.

Прокурори вимагають застави в розмірі 6,6 мільйона доларів.

Ще одна справа про насильство була закрита 2016 року.

2017 року видання Rolling Stone повідомило, що пана Джеремі звинуватили у домаганнях більше десятка жінок. Йшлося про непристойні дотики, мацання та сексуальні домагання.

В коментарі виданню він сказав, що "ніколи нікого не ґвалтував".

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