Економічна криза буде глибшою. Що це значить для України

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Безпрецедентна криза з непевною перспективою відновлення, - так характеризують нинішню ситуацію у світовій економіці в МВФ.

"У першій половині цього року пандемія СOVID-19 мала негативніший вплив на економічну активність, а відновлення буде повільнішим, ніж передбачали раніше", - кажуть в МВФ.

За оновленим прогнозом МВФ, у 2020 році світовий ВВП скоротиться на 4,9%. Ще два місяці тому, у квітні цього року експерти фонду оцінювали цьогорічне падіння у 3%.

Загалом, за підрахунками фонду, через коронавірусну кризу світова економіка втратить 12,5 трильйонів доларів.

Розвинені економіки зазнають ще більшого удару - їхні ВВП скоротяться на 8%. Це на майже 2% більше, ніж у попередньому прогнозі. Для економік, що розвиваються, новий прогноз - мінус 3%.

Таким чином, вперше для всіх регіонів світу економічний прогноз є негативним.

Парадоксально, але в Китаї, звідки коронавірус поширився світом, за прогнозами МВФ збережеться хоч і невелике, але зростання в 1%.

При цьому у більшості країн світу різко скоротилося не лише виробництво та інвестиції, але й споживання, що відрізняє нинішню кризу від попередніх рецесій.

До цього додався "катастрофічний удар" по ринку праці. МВФ наводить дані Міжнародної організації праці, згідно з якими скорочення робочого часу у першому кварталі 2020 проти четвертого кварталу 2019 можна порівняти із втратою 130 мільйонів повноцінних робочих місць у світі. Але другий квартал понад удвічі погіршив цей показник - був втрачений еквівалент 300 мільйонів робочих місць.

Потужного удару зазнала і світова торгівля, яка лише у першому кварталі скоротилася на 3,5%. Загалом за рік падіння може становити майже 12%.

Ця цифра є дуже важливою для України з огляду на те, що її економіку вважають експортноорієнтованою. Це означає, що саме світова торгівля багато у чому визначає, які доходи отримують українські виробники, і скільки податків до бюджету вони можуть сплачувати.

Втім, у МВФ поки що зберігають оптимізм щодо наступного року і вважають, що економічне зростання відновиться на рівні 5,4%. Разом із тим, два місяці тому МВФ був оптимістичнішим, і очікував 6% зростання у 2021 році.

Проте все це дрібниці, якщо згадати, що лише наприкінці минулого року найбільший міжнародний кредитор очікував, що цього року світова економіка зросте на 3%. А прогнози на наступний рік виявилися на 6% завищеними.

Тепер у МВФ наголошують: усі прогнози є надзвичайно непевними.

Насамперед, багато чого залежить від того, як всьому світу і окремим країнам вдасться приборкати поширення коронавірусу. Чи не буде другої хвилі? Як швидко зможуть відновитися економіки після карантину? Все це передбачити надзвичайно важко.

Крім того, базові прогнози виходять із того, що стан світової фінансової системи не зазнає значних змін. Але і тут можуть бути сюрпризи. Особливо, якщо зважати на те, скільки грошей нині витрачають окремі країни і міжнародні фінансові організації, аби підтримати економіки під час карантину та після виходу з нього.

Загальний дефіцит бюджетів країн світу - на найвищому рівні після Другої світової війни, підрахували в МВФ.

У МВФ називають такі параметри, які впливатимуть на швидкість одужання економіки:

тривалість пандемії та жорсткість карантинних обмежень, The length of the pandemic and required lockdowns

соціальне дистанціювання, яке впливає на споживання,

можливість знайти роботи для звільнених/переміщених працівників в інших секторах,

зміни у розподілі робочого часу через потребу у соціальному дистанціюванні та посилених гігієнічних заходах, зростання видатків на це,

швидкість відновлення ланцюжків поставок у світі,

вплив від обмеження на перетин кордонів при загальному падінні попиту.

Звісно, всі ці прогнози можуть бути перекреслені другою хвилею поширення коронавірусу. І такий варіант розвитку подій вже також прораховують в МВФ. Утім, так само, як і швидше, ніж очікувалося відновлення, якщо у боротьбі з коронавірусом відбудеться кардинальний прогрес.

Що каже НБУ?

"Падіння ВВП буде значним, відновлення - тривалим", - це висновок Нацбанку з останнього звіту про фінансову стабільність.

Там вважають, що скорочення української економіки за підсумками року може бути більшим, ніж НБУ очікував. Раніше Нацбанк прогнозував падіння ВВП на 5%.

Особливо важким став квітень, коли значне скорочення спостерігали в усіх ключових сферах, крім сільського господарства.

Водночас банк не наводить конкретних цифр, так само уникаючи їх у прогнозах.

За даними Держслужби статистики, у квітні промислове виробництво скоротилося на понад 16% порівняно із 2019 роком. У травні падіння дещо уповільнилося - 12%.

В НБУ також підтверджують, що у травні, коли уряд почав скасовувати карантинні обмеження, настрої в Україні дещо покращилися.

За опитуванням банку, найоптимістичнішими були будівельні компанії, найпесимістичніші - підприємства сфери послуг, які найбільше постраждали від обмежень.

Серед головних побоювань бізнесу: зниження обсягів виробництва і реалізації продукції та послуг, зменшення замовлень, скорочення чисельності працівників.

За даними Державної служби зайнятості, на кінець травня кількість зареєстрованих безробітних зросла майже в 1.5 рази порівняно з березнем цього року. Отже, можна впевнено сказати, що цього року вперше від 2016 доходи українців не зростуть, а зменшаться.

"Побоювання другої хвилі пандемії коронавірусу стримуватиме відновлення робочих місць. Зростання зарплат після зняття карантинних обмежень малоймовірне", - вважають у Нацбанку.

Але роботу так само важко знайти і за межами України.

"Повернення трудових мігрантів до України та зростання рівнів безробіття у провідних країнах можуть призвести до різкого скорочення грошових переказів до нашої держави", - прогнозують в НБУ.

Якщо минулого року заробітчани переказали в Україну близько 12 млрд доларів, то цього року, за оцінками НБУ, ця сума зменшиться на 2 млрд доларів.

До того ж, як вважають в НБУ, "обмеження на пересування можуть тривати довго, частина робочих місць може зникнути".

Цього року не варто очікувати й інвестицій.

По-перше, з поширенням коронавірусної кризи та невизначеності, інвестори втратили інтерес до нових ринкових економік, і вкладають свої кошти у безпечні активи.

А по-друге, самі економіки, що розвиваються, "активно конкурують за ресурси МФО, зокрема МВФ та Світового банку", щоб профінансувати видатки на боротьбу із коронавірусом.

Крім того, у Нацбанку очікують, що цього року "падіння світових цін на товари українського експорту може поглибитися" через значне падіння зовнішнього попиту. Водночас ціни на енергоносії, які Україна переважно імпортує, можуть знизитися ще більше.

Наслідком нової кризи вже стали проблеми з обслуговуванням кредитів та зниження попиту на нові кредити.

За оцінками НБУ, ця криза може призвести до втрати банками понад 10% кредитного портфеля.

Разом із тим, в НБУ наголошують, що "продовження співпраці з МВФ зняло значну частину ризиків" для України та відкрило доступ до фінансування від інших донорів. Крім погоджених МВФ 5 млрд доларів цього та наступного року Україна може отримати близько 4 млрд доларів від інших міжнародних кредиторів.

Водночас, як нагадують у Нацбанку, Україна зможе отримати наступні транші за нещодавно відкритою МВФ програмою stand-by лише за умови проведення реформ в енергетиці, боротьби з корупцією, посилення стійкості фінансового сектору та системи державних фінансів.

Там також нагадують, що у найближчі півтора року уряд та НБУ мають сплатити за державним і гарантованим державою боргом близько 15 млрд дол.

З хороших новин - і поки що низька інфляція, що вирізняє цю кризу серед багатьох інших, пережитих Україною, коли інфляція зашкалювала. Це дало НБУ можливість знизити облікову ставку до рекордно низького рівня, що здешевило гроші для економіки, яка потребує якихось стимулів, аби відновити зростання.

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