Попит на дексаметазон шалено зріс, у світі його не вистачає

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала збільшити виробництво дексаметазону, який виявися ефективним у зниженні кількості смертей від Covid-19 серед пацієнтів у важкому стані.

Голова ВООЗ Тедрос Гебрейєсус заявив, що попит на ліки стрімко зріс по тому, як вчені з Оксфордського університету оприлюднили дослідження про переваги його використання.

Під час клінічних випробувань близько двох тисяч пацієнтів у лікарнях приймали дексаметазон при лікуванні від коронавірусу.

З'ясувалося, що для пацієнтів на апаратах ШВЛ ризик смерті при застосуванні дексаметазону знижувався з 40% до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25% до 20%.

"Наступним випробуванням для нас стане нарощування обсягів виробництва, а також швидке і справедливе розподілення дексаметазону по всьому світу, особливо у ті місця, де він найбільше потрібний", - заявив голова ВООЗ.

Медики використовують дексаметазон вже понад 60 років, як препарат із протизапальними властивостями.

У ВООЗ підкреслюють, що дексаметазоном треба лікувати лише важких пацієнтів і виключно під наглядом медиків.

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