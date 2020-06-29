Рецепт швидкого пирога з черешнею

Ягідний сезон у розпалі. Коли хочеться смачненького, але не хочеться стояти біля плити, цей рецепт вам ідеально підійде.

Вам знадобиться лише 15 хвилин, щоби приготувати тісто, і ще 45 хвилин на випікання пирога.

У черешнях ми не рекомендуємо вибирати кісточки - у цьому є особливий шарм випічки з ягодами. Але задля більшого комфорту, ви можете покласти до випічки фрукти уже без кісточок.

Інгредієнти:

Яйця - 4 шт

Цукор - 150 г

Молоко - 200 г

Борошно - 100 г

Ванільний цукор

Черешні - 300 г

Цукрова пудра

Для тіста збийте яйця з цукром до білої пишної маси. Влийте молоко, перемішайте. Всипте просіяне борошно, ще раз добре вимішайте.

Форму для випікання змастіть маслом та присипте тонким шаром борошна. Вилийте тісто. Зверху викладіть помиті черешні.

Випікайте 45 хвилин у розігрітій до 170 градусів духовці до готовності.

Після вистигання притрусіть цукровою пудрою.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!