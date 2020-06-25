ЗНО почалось. Основні дати, зміни і коли будуть результати

Копирайт изображения ВВС Image caption Майбутні стденти бадьорі і веселі, всі мають маски - так зранку виглядало подвір'я школи, де проходить ЗНО

Попри численні побоювання, 25 червня в Україні стартувала основна сесія ЗНО.

Сьогодні випускники здають математику. Останній тест буде 17 липня, це буде хімія.

ЗНО-2020 проходить за екстремальних умов. Лише за три дні до дати початку тестування стало відомо, що воно все-таки відбудеться.

Певний час його проведення було під сумнівом через ситуацію з коронавірусом. Раптово і без попереджень уряд скасував пробне ЗНО.

ЗНО за особливих умов

Попри щоденне збільшення кількості хворих, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 22 червня таких дозволила проводити ЗНО.

Копирайт изображения ВВС Image caption Так дітей зустірчають на ЗНО

До участі у ЗНО будуть допускати людей, у яких не буде симптомів респіраторних захворювань, з температурою тіла не вище 37,2 С.

Всі учасники будуть носити маски або респіратори.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Дезінфікуючі засоби для пунктів тестування ЗНО закупляли за кошти благодійників - ЮНІСЕФ, посольства Швейцарії, Нафтогазу

Відстань між учасниками буде не менше 1,2 м, у приміщеннях будуть антисептики.

Через пандемію коронавірусу цього року зробили необов'язковою Державну підсумкову атестацію (в тому числі у формі ЗНО) - сертифікат про середню освіту всі випускники отримають і без неї.

У основній сесії ЗНО планують взяти участь 379 тисяч людей — випускники цього року і минулих років.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Відстань між учасниками ЗНО буде не менше 1,2 м

Основні дати ЗНО

Зареєстрований учасник має право пройти тести з чотирьох навчальних предметів.

Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти предметів:

25 червня - з математики

30 червня - з української мови і літератури

2 липня - з фізики

6 липня - з іспанської, німецької, французької мов

7 липня - з англійської мови

9 липня - з історії України

13 липня - з біології

15 липня - з географії

17 липня - з хімії

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Коли будуть результати ЗНО?

До 17 липня учасники отримають результати з математики і фізики. До 25 липня - з української мови і літератури, історії України, іноземної мови та біології.

До 29 липня прийдуть результати з хімії та географії.

Якими мовами складають ЗНО?

Переклад тестів з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії роблять такими мовами: кримськотатарська, молдовська, польська, російська, румунська та угорська.

Проте зазвичай просять про переклад тестів невелика кількість учасників ЗНО.

Як вступати?

Цього року до закладів вищої освіти України будуть зараховувати результати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов.

Якщо як конкурсний предмет є іноземна мова, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня - 11 серпня, а результати оприлюднять до 14 серпня.

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Чи змінились тести через карантин?

Три місяці українські школи були на дистанційному навчанні через карантин.

Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться, кажуть у МОН.

Без змін залишиться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчають у квітні-травні 11 класу, невелика, кажуть у Міносвіти.

Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань не будуть.

Якщо щось сталося і скласти ЗНО неможливо

Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції.

У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть пропускати і додаткову сесію, їх звільнять від ЗНО за станом здоров'я.

Повені у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях також є підставою для участі у додатковій сесії ЗНО, якщо під час основної сесії написати тести неможливо.

Для цього треба звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти області. Контакти центрів можна знайти за посиланням.

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