"Такої води тут ще не було" - повені у Карпатах

Повінь завдала великих економічних збитків областям Західної України.

Перші наслідки руйнувань видно вже зараз. Щонайменше троє людей загинуло.

"Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами", - повідомляє урядовий портал.

Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях.

На цьому відео зібрані відео та коментарі самих мешканців регіону.

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