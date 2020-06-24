Як у Росії пройшов парад Путіна

На Червоній площі в Москві пройшов військовий парад, присвячений 75-й річниці перемоги над нацистською Німеччиною.

Спочатку парад планували на 9 травня. Проте захід перенесли через поширення Covid-19 і призначили його на 24 червня.

На святкування приїхали президенти деяких країн, які підтримують міцні зв'язки з Росією.

Парад у Москві тривав 1 годину 15 хвилин.

Участь взяли 13 тисяч військовослужбовців, 234 одиниць бронетехніки та 75 одиниць авіації.

Слідом за Росією паради пройшли в анексованому Криму й так званих "ДНР/ЛНР".

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