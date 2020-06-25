Майже тисяча за день. В Україні все більше хворих на коронавірус

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В Україні 24 червня зафіксували 994 випадки коронавірусної хвороби. Про це повідомило МОЗ.

Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли 40 тисяч людей.

1067 людей померли, а 17 тисяч одужали.

Загалом в країні провели 606 тисяч тестувань методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області- 204, Одеській -95, Закарпатській -85, областях та в місті Києві - 85.

Останній тиждень Україна б'є антирекорди за кількістю хворих на Covid-19.

Напередодні зафіксували за день 940 випадків коронавірусу, а 18 червня був 921 випадок нових хворих.

В Україні за останні 10 днів показник активних коронавірусних хворих виріс з 37 людей на 100 тисяч населення до близько 50.

Після чергового антирекорду МОЗ вкотре закликав людей бути обережними: користуватися масками, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

МОЗ працює над розгортанням другої хвилі лікарень, які будуть надавати допомогу хворим із коронавірусною інфекцією, бо в деяких регіонах у лікарнях не вистачає місць.

У національний протокол лікування коронавірусної хвороби внесуть препарат "Дексаметазон".

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