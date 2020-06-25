"Стерилізувати безробітних" і "діти низької якості". Новий скандал у "Слузі народу"

Копирайт изображения Facebook Галини Третьякової Image caption Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей заради соцвиплат і це діти "низької якості"

Не встиг вілунати сексистський скандал про "корабельну сосну", як фракція "Слуга народу" створила новий.

Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат.

Як приклад боротьби з таким зловживанням вона навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти, або хочуть отримувати соціальну допомогу.

Соцмережі вибухнули. Лунають заклики звільнити пані Третьякову з посади голови парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, який вона очолює.

Що сказала Третьякова?

Місяць тому у своєму виступі для Київської школи економіки депутатка Галина Третьякова розмірковувала про зловживання соціальними пільгами в Україні, які, за її словами, "розбещують людину в моральному сенсі".

Проте лише наприкінці червня деякі цитати з її виступу почали цитувати у соцмережах і ЗМІ. Зокрема, йдеться про виплати за народження дітей.

"Ми кажемо, що ми за демографію… Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати дитині освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, і це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти", - заявила депутатка.

Вона навела приклад Великої Британії і Сінгапуру, де, за її словами, вживали жорстких заходів для боротьби з безробітними.

"Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (експрем'єр Сінгапуру, — Ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, навіть садистськими викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками" , - сказала пані Третьякова.

Також вона розповіла про випадки, коли рідні зниклих безвісти на війні на Донбасі не хотіли визнавати факт їхньої смерті, "бо вони за це отримують великі кошти, до 20-30 тисяч гривень на місяць за зниклу безвісти людину".

"Ідеологія, якщо я отримую щось від держави, то я фактично сідаю на шию тому, хто платить податки, така ідеологія відсутня в українському суспільстві",- заявила пані Третякова.

"Дітей низької якості не буває"

Такі слова про дітей обурили багатьох користувачів Facebook.

"Факти народження дітей заради матеріальної вигоди в мене завжди викликають огиду. І не треба удавати, що у нас цього не існує. Але ніколи, за жодних умов словосполучення "діти низької якості" не має права на життя! Як у висловах, так і в думках будь-якої людини", - пише у Facebook Алла Віднік.

"Дітей низької якості не буває. Навіть якщо у їхніх батьків немає грошей!" - пише у Facebook Юлія Янчар-Захайло.

Користувачів обурили не тільки слова про дітей, а і наведені депутаткою дані про примусову стерилізацію у Сингапурі.

"Але мене більш за все, як і усіх вас, обурює брехня і нещирість…В Сингапурі освіченій парі (обидва з подружжя мають вищу освіту) дають пільговий кредит на житло. Наркоманкам і неписьменним жінкам пропонується стерилізація, але повністю добровільна, в обмін на велику суму грошей", - пише у Facebook блогер Леонід Маслов.

Почали лунати заклики відправити Галину Третьякову у відставку. Заяву з закликом про відставку оприлюднила Рада Федерації профспілок.

"Спершу вона з парламентської трибуни вітає людей з інвалідністю з "днем інваліда", потім заявляє, що діти, бачте, різної якості бувають, а стерилізувати жінок без освіти - норм... Що далі?! За логікою - відставка!", - пише журналістка Ірина Заславець.

"Найгірше те, що за такі вислови про дітей не вибачаються. Ніколи... Діти здачі не дадуть, то й навіщо", - пише волонтерка і засновниця благодійного фонду "Голоси дітей" Олена Розвадовська.

Замовна кампанія

Водночас дехто вважає скандал довкола виступу депутатки від "Слуги народу" маніпуляціями і замовною кампанією.

"За фразу про "дітей низької якості" варто вибачитися. Діти не несуть відповідальності за дії батьків. Але більше там нічого критичного, як на мене, немає... Пані Галина каже, що з таким явищем, як народжування дітей заради соцвиплат, потрібно боротися. І я так думаю, хіба хтось думає інакше?" - пише у Facebook журналіст Андрій Яніцький.

За його словами, депутатка засуджує такі методи, як стерилізація жінок, але вирвані слова з контексту формулюють враження, що вона "не засуджує садизм, а сама є садисткою".

На думку пана Яніцького, депутатку атакують профспілки, бо деякі її законопроєкти дуже їм не подобаються. У них, зокрема, йдеться про правовий статус майна радянських профспілок та про аудит коштів соціальних фондів.

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