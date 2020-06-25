Зґвалтованій у Кагарлику відмовили в охороні. Адвокати бояться фальсифікації справи

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Адвокати постраждалої у резонансній справі про зґвалтування у відділку поліції заявили, що правоохоронці відмовили їхній підзахисній надати охорону.

Також вони повідомили про погрози постраждалій від підозрюваних й кажуть, що експертизи у справі затягують і можуть сфальсифікувати.

На пресконференції адвокатів у Києв була присутні й сама постраждала у справі Неля Погребіцька. Але вона не коментувала справу і весь час мовчала.

У ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції дев'ять годин били і ґвалтували жінку. У цьому злочині підозрюють двох поліцейських, які зараз перебувають у СІЗО.

Відділок поліції розформували, а 10 правоохоронців звільнили.

Родичі та адвокати підозрюваних наполягають, що поліцейські не причетні до злочину. Вони також твердять, що самого факту зґвалтування не було.

Погрози і експертизи

Адвокатами потерпілої зараз є Олена Сотник та Тетяна Козаченко.

Також її захистом зайнялись кілька депутаток, зокрема Анастасія Радіна зі "Слуги народу" та Олександра Устінова від "Голосу".

Попередній адвокат потерпілої Євген Мельниченко більше не захищає її.

За словами нових захисників, пан Мельниченко три тижні після злочину не подавав жодних клопотань та не ходив на допити з Нелею Погребіцькою. Тому їй довелось шукати нових адвокатів.

Копирайт изображения Антон Геращенко Image caption Підозрювані у злочині поліцейські

Як розповіла Олена Сотник, Неля Погребіцька боїться за своє життя.

"Коли заарештовували одного з фігурантів, він чітко сказав, що скоро вийде, повернеться, і ви тоді все зрозумієте й отримаєте. Погрози лунали, й вся родина Нелі боїться", - заявила адвокатка.

Вона нагадала, що керівник поліції обіцяв особисту охорону потерпілій, але цього не сталось.

Анастасія Радіна додала, що поліція пропонувала тільки тривожну кнопку, за допомогою якої за 130 кілометрів могли виїхати у разі небезпеки поліцейські.

"Не можуть дати цілодобову охорону, бо охоронювана особа має надати їжу та диван м'який. Це нонсенс", - заявила вона. Захисники вказують, що поліція відмовляється охороняти жертву у машині під будинком.

Копирайт изображения ВВС

Олена Сотник заявила, що з моменту злочину пройшов вже місяць, а є результати далеко не всіх експертиз.

"Зараз призначаються додаткові важливі експертизи, які остаточно встановлять факт зґвалтувань. Сподіваюсь, що затягування не пов'язане з фальсифікацією чи підігруванням іншій стороні. Ключове, щоб на кінець липня під час продовження запобіжного заходу ці експертизи були готові", - заявила адвокатка.

Адвокати розповіли, що матір Нелі ще 13 травня, ще до зґвалтування, подавала в поліцію заяву через погрози з боку правоохоронців, які 23 травня зґвалтували доньку.

Також захисники подали заяву про вчинення ще одного злочину підозрюваними. За кілька годин до зґвалтування Нелі ці двоє поліцейських нібито незаконно допитували у відділку її молодшу неповнолітню сестру.

З усією цією інформацією захисники та сама потерпіла поїдуть до керівника поліції з проханням вирішити проблеми з охороною та затягування експертиз.

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