Шмигаль про повені: наслідки колосальні, є загиблі

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Масштаб руйнувань від повеней у Західній Україні вражає, наслідки колосальні і в рівнинній, і в гірській частині. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль після візиту до того регіону.

"Є дві загиблих людини, одна зникла безвісти... Після посух і пожеж, після пандемії отримали зливи", - сказав прем'єр.

Він доручив профільним міністерствам розробити проєкти по усуненні причини таких катастроф. Мова йде про укріплення дамб, берегів і недопущення вирубки лісів.

"Перший крок - це аудит від Держлісагентства і зміна керівництва лісгоспів, які сиділи роками на цих посадах…Посилення контролю за незаконними вирубками", - сказав прем'єр.

При цьому він додав, що прогноз погоди вселяє оптимізм, потоки, які руйнували все на своєму шляху, стихають.

Голова Кабміну пообіцяв виділити гроші з державного резервного фонду на потреби постраждалих областей.

Ключові питання, за його словами, зараз це - вивезення людей, відновлення інфраструктури, захист від мародерів.

Західна Україна вже кілька днів потерпає від руйнівної повені. Тисячі будинків і дворів опинилися під водою, зруйновані мости і дамби, десятки сіл опинилися відрізаними від цивілізації.

Люди рятуються від повені, як можуть - виносять техніку і меблі, барикадуються мішками з піском, вивозять тварин, запасаються питною водою.

Найбільше постраждали райони в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Львівській областях.

Ситуація критична, перевершує масштаб повеней 2008 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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