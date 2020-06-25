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Впродовж цього тижня кількість нових випадків коронавірусу у Європі зростала темпами, які не спостерігалися вже довгий час, - попереджають у ВООЗ.

Але є 11 країн, де "пришвидшене поширення" хвороби призвело до "нового спалаху, який, якщо його ігнорувати, знову може поставити медичні системи на межу витривалості". Про це заявив керівник ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге.

Крім України, до списку увійшли Азербайджан, Албанія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Казахстан, Косово, Киргизстан, Північна Македонія, Молдова та Швеція.

Тим часом до кінця цього тижня представники країн ЄС мають вирішити, на яких умовах з 1 липня відкриватимуться кордони союзу.

Очікується, що ЄС дозволить в'їзд лише громадянам тих країн, де рівні зараження коронавірусом є невисокими чи взяті під контроль.

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З іншого боку, будуть також країни, громадянам яких поки що не дозволять відвідувати ЄС. Серед можливих кандидатів на заборону називають США, Росію та Бразилію.

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