Гірник у Танзанії прокинувся мільйонером

Копирайт изображения Tanzania Ministry of Minerals Image caption На отримані гроші Саніньо Лейзер хоче побудувати школу

Самозайнятий гірник Санінью Лейзер отримав від міністерства гірничої промисловості Танзанії 3,4 млн доларів за два знайдені ним кристали танзаніту, що заважили на 15 кіло.

"Завтра буде велика вечірка!" - заявив новий мільйонер кореспонденту ВВС у Дар-ес-Саламі Семмі Авамі.

Танзаніт - дорогоцінний камінь, який видобувають лише на копальні Мерелані на півночі Танзанії. З нього роблять прикраси.

Він може бути зеленим, червоним, бордовим, але найчастіше - синім. Ціна танзаніту залежить від чистоти та прозорості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Танзаніт ще називають синім діамантом

Це один з найбільш рідкісних мінералів на Землі. Місцевий геолог у розмові з кореспондентом ВВС припустив, що запаси танзаніту можуть вичерпатися вже через 20 років.

52-річний Лейзер знайшов камені вагою у 9.2 кг та 5.8 кг минулого тижня, а продав їх владі 24 червня та торгах у Маньярі.

До цього найбільший кристал танзаніту, який коли-небудь знаходили у Танзанії, важив 3,3 кг.

Президент країни Джон Магуфулі подзвонив щасливцю і привітав його.

"Ми бачимо, наскільки багатою є Танзанія, і яку користь приносять вільні гірники", - заявив президент.

Джон Магуфулі прийшов до влади у 2015, пообіцявши, що захистить національні інтереси у гірничій промисловості та збільшить доходи від неї.

Жити як раніше

Санінью Лейзер розповів ВВС, що для свята заріже корову, в потім пожертвує частину отриманих за танзаніт коштів на будівництво школи та торговельного центру в рідному Симанджиро.

А в іншому його життя не зміниться.

Копирайт изображения Tanzania Ministry of Minerals

"Я сам не отримав освіти, але хотів би, щоб мої сини були дипломованими спеціалістами, - розповів він. - Багато моїх земляків надто бідні, щоб відсилати дітей вчитися далеко від дому, тому я хочу побудувати школу неподалік".

Санінью Лейзер розповів, що у його окрузі практично немає злочинності, можна вільно ходити навіть вночі куди завгодно, так що додаткові заходи безпеки через його новітнє багатство не потрібні.

Судячи з усього, і до надзвичайної знахідки пан Лейзер не бідкував. Головне джерело його доходів - стадо корів.

Проте він має і державну ліцензію на гірничі роботи. Цим він відрізняється від багатьох співвітчизників, адже у регіоні широко поширені нелегальні копальні.

Танзанія - переважно мусульманська країна. У Санінью Лейзера - чотири дружини і більше 30 дітей.

У 2017 році президент Магуфулі силами військових збудував 24-кілометрову стіну довкола копальні Мерелані.

Вже через рік після цього уряд прозвітував про зростання доходів держави від гірничої галузі.

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