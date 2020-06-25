Хто такий Шкарлет, який керуватиме освітою. Випуск новин

У випуску:

Чому у Карпатах такі масштабні повені? Та як протистояти негоді

Чого чекати від нового керівника Міносвіти Сергія Шкарлета

Як у Британії випробовують вакцину проти коронавірусу

У Росії голосують за поправки до Конституції: чи зможе Путін довше залишатися при владі

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!