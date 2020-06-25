Хто такий Шкарлет, який керуватиме освітою. Випуск новин
- 25 червня 2020
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У випуску:
- Чому у Карпатах такі масштабні повені? Та як протистояти негоді
- Чого чекати від нового керівника Міносвіти Сергія Шкарлета
- Як у Британії випробовують вакцину проти коронавірусу
- У Росії голосують за поправки до Конституції: чи зможе Путін довше залишатися при владі
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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