Хто такий Шкарлет, який керуватиме освітою. Випуск новин

  • 25 червня 2020

У випуску:

  • Чому у Карпатах такі масштабні повені? Та як протистояти негоді
  • Чого чекати від нового керівника Міносвіти Сергія Шкарлета
  • Як у Британії випробовують вакцину проти коронавірусу
  • У Росії голосують за поправки до Конституції: чи зможе Путін довше залишатися при владі

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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