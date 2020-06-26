Коронавірус в Україні: кількість хворих за добу вперше перевалила за тисячу

Копирайт изображения UNIAN

Станом на ранок 26 червня, в Україні зафіксували 1109 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Таким чином вперше за весь час кількість нових хворих за добу перевищила тисячу.

Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли понад 41 тис. людей.

1086 людей померли, а 18,2 тисячі одужали.

Найбільше нових хворий у Львівській області - 209, у Рівненській - 116 та в Києві - 113.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що показник летальності в Україні 2,6%. Для порівняння у Німеччині - 4%, у США - 5%, у Франції - 18%.

За його словами, через зростання хворих міністерство буде відкривати другу хвилю лікарень відповідно до ситуації в кожному регіоні.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!