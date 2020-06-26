Коронавірус в Україні: кількість хворих за добу вперше перевалила за тисячу
Станом на ранок 26 червня, в Україні зафіксували 1109 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Таким чином вперше за весь час кількість нових хворих за добу перевищила тисячу.
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Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли понад 41 тис. людей.
1086 людей померли, а 18,2 тисячі одужали.
Найбільше нових хворий у Львівській області - 209, у Рівненській - 116 та в Києві - 113.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що показник летальності в Україні 2,6%. Для порівняння у Німеччині - 4%, у США - 5%, у Франції - 18%.
За його словами, через зростання хворих міністерство буде відкривати другу хвилю лікарень відповідно до ситуації в кожному регіоні.
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