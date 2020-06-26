"Радник президента" та "генерал СБУ" вимагали 1 млн у бізнесмена. Їх затримали

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали трьох людей, які вимагали гроші в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зловмисники представлялися радником президента України, генералом СБУ та членом антикорупційної громадської організації.

Зокрема, вони звернулися до місцевого бізнесмена, вимагаючи від нього 1,1 млн гривень "як погашення неіснуючого боргу".

"У разі ненадання грошей особи погрожували потерпілому створити проблеми із правоохоронними органами та закрити його бізнес", - повідомляє ДБР.

Копирайт изображения ДБР

Чоловік звернувся до правоохоронних органів, і зловмисників затримали під час отримання грошей.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

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