Створили штучно, аби винищити людей: що більшість українців думає про коронавірус
66% українців вірять, що коронавірус створили штучно в лабораторії, з них більшість переконані, що вірус поширили спеціально, щоб зменшити кількість людей на землі.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у п'ятницю.
Респондентам запропонували обрати твердження, з яким вони згодні. Твердження стосувалося походження коронавірусу.
В результаті майже 37% обрали варіант - коронавірус "спеціально розроблений і навмисно поширений у світі для зменшення чисельності населення та/чи завдання шкоди окремим країнам".
- Чи міг коронавірус "втекти" з лабораторії?
- Коронавірус і теорія змови. До чого тут Білл Гейтс і ветеринарний інститут
Ще 29% обрали твердження, що коронавірус "штучно зроблений в лабораторії, але його поширення у світі було випадковістю".
18% вважають, що коронавірус з'явився природним шляхом і потім поширився на світ.
"Переважна більшість респондентів - 70% - вважають, що коронавірус був штучно розроблений у Китаї. Ще 5% назвали США, 3% - Росію", - повідомляє КМІС.
Що думають в регіонах?
Цікаво, що в регіональному розрізі співвідношення в цілому зберігається. Дещо вищий відсоток тих, хто вважає, що коронавірус з'явився природним шляхом, у центральних регіонах України - 20%.
На Заході, Півдні та Сході таких - 15-16%.
Більше схильні думати, що коронавірус має природне походження в великих містах - понад 23%, менше у селах - 13,4%.
Опитування проводили з 31 травня до 4 червня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
У ньому взяли участь 2000 респондентів, старших за 18 років.
Статистична похибка не перевищує - 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,4% — для показників, близьких до 10%.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!