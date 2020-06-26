Кличко: "Ми все ближче до закриття громадського транспорту в Києві"

Копирайт изображения Віталій Кличко

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт у Києві знову можуть закрити через поширення коронавірусу.

Таку заяву він зробив після того, як на ринку столичному "Троєщина" зафіксували спалах коронавірусної хвороби. А загалом у Києві за минулу добу виявили рекордну кількість нових хворих - 113.

"Якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі в роботі громадського транспорту", - пояснив пан Кличко.

"І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - додав столичний мер.

Чи йде мова про закриття метро, чи іншого громадського транспорту, він не уточняв.

Київський метрополітен уряд дозволив відкрити після карантину якраз місяць тому, 25 травня.

Погіршення у Києві

У п'ятницю на столичному ринку "Троєщина" виявили п'ятьох хворих на COVID-19. Їх відправили на самоізоляцію.

Шукають людей, які могли з ними контактувати. Сам ринок тепер можуть закрити.

"Останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася. Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби", - відзначив Кличко.

"Багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися. Не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - поскаржився він.

У Києві виявлено 4 726 випадків зараження на коронавірус. Це один другий найвищий показник серед усіх регіонів України.

102 людини померло в Києві від COVID-19/

А 1 489 хворих вже одужали.

А по всій Україні у п'ятницю кількість нових хворих уперше перевищила тисячу за добу, сягнувши 1 109 випадків.

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