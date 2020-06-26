"Путіна додати за смаком". Що в РФ заварили зі змінами конституції

В Росії цілий тиждень голосуватимуть щодо поправок до Конституції. Але вже зараз нове видання основного закону можна купити в книжкових крамницях.

Ще до початку пандемії коронавірусу президент Путін запропонував змінити конституцію. Зараз його ініціатива вийшла на фінальну стадію.

Після цього Путін отримає можливість знову обиратися на президентську посаду.

Які ж інгредієнти зараз заклали в майбутню "страву", яку доведеться "куштувати" росіянам?

На політичній кухні з цим розбирався кореспондент BBC Петро Козлов.

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