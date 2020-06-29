Жінки не можуть зробити аборт через пандемію

Із настанням пандемії лікарні по всьому світу змушені були припинити робити нетермінові операції. Але в Румунії майже всі припинили робити аборти.

У розпал кризи лише одинадцять з двохсот вісімдесяти лікарень у Румунії проводили аборти. Подібних історія чимало в усій Європі - зокрема, в Італії, Хорватії, Польщі.

Активісти з прав людини закликають уряди Європи зробити аборти доступними і безпечними. Також існує побоювання, що у деяких місцях аборти вже ніколи не будуть доступними, як до пандемії.

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