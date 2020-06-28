Чи є расизм в Україні?

Расизм в Україні проявляється по-різному: з деяких за інший колір шкіри кепкують, а інших можуть і побити.

Контент недоступний

Розповідаємо історії трьох людей, які стикалися з такою дискримінацією.

Згідно із дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), здійсненим у 2019 році, українці найбільш упереджені до африканців та ромів.

Проте випадків фізичного насильства в Україні щодо них фіксують набагато менше, ніж ще 5-10 років тому.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!