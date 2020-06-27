Чому затоплює Карпати

Найбільшу за останні роки повінь у Карпатах одразу пов'язали з надмірною вирубкою гірських лісів та порушенням екосистеми.

Чи дійсно лісове господарство та нелегальний промисел деревини стали головними причинами катастрофічного паводка, який вже увійде в історію України на рівні з повенями 1998 та 2008 років.

Кореспондент BBC News Україна В'ячеслав Шрамович спілкувався з експертами і розбирався в проблемі. Дивіться відеоматеріал на цю тему

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