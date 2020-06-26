Шмигаль розповів, чи закриють метро Києва та чому призначив Шкарлета

Копирайт изображения Денис Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю BBC News Україна розповів про те, чи справді можуть закрити метро у Києві та відновити локдаун в інших містах, чому Кабмін призначив Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти в обхід Верховної Ради та чи тиснув при цьому на уряд президент Зеленський.

Коли знову можуть закрити транспорт

Денис Шмигаль загалом не виключив, що у деяких регіонах справді можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.

За його словами, зараз уряд перейшов до "адаптивного карантину" і застосовує жорсткіші обмеження лише локально.

"Є зростання кількості хворих. Стосовно закриття транспорту - це можливо в деяких містах та областях. Не виключено, що в окремих містах або областях доведеться за рішенням місцевих комісій повернутись до закриття транспорту", - пояснив прем'єр.

За його словами, все залежатиме від завантаженості ліжкомісць у лікарнях, темпів приросту хворих та ряду інших показників.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У п'ятницю Кличко розповів про можливе закриття метро у Києві

Водночас рішення про закриття транспорту в Києві чи інших містах залежить від місцевої влади, для якої уряд є "помічниками".

"Ініціатором (Закриття громадського транспорту. - Ред.) має стати київський міський голова. Якщо ми бачитимемо, що є загроза розвитку епідемії в гіперболічному масштабі, то даватимемо рекомендації або й запроваджуватимемо карантинні обмеження на державному рівні", - пояснив Денис Шмигаль.

Помірне зростання хворих

Він також розповів, що перша хвиля епідемії в Україні, яка могла завдати найбільшу шкоду, "пройшла по помірному сценарію", й зараз медична система та суспільство краще готові.

"Хочемо зробити все можливе, щоб знову не закривати країну на локдаун. Але не можемо передбачати, як будуть розвиватись події. Пішло помірне зростання кількості хворих, ми аналізуємо ключові показники - завантаження ліжкомісць у лікарнях", - відзначив Денис Шмигаль.

Хоча, за його словами, є дві області, де цей показних завантаженості лікарень для хворих на COVID-19 вище 50%.

Що це за області, він не уточнив.

"Завантаженість по апаратах штучної вентиляції легень складає 7% - це хороший показник", - наголосив Денис Шмигаль.

Добре і ясне бачення Шкарлета

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Сергій Шкарлет та Володимир Зеленський під час спеціального візиту до Чернігівського національного технологічного університету 10 червня

Прем'єр-міністр також розкрив деталі призначення виконувачем обов'язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, проти якого виступив профільний комітет парламенту.

"Пана Шкарлета при зустрічі з президентом висунули ректори як одного з кандидатів. Ми мали з ним і формальну співбесіду, і розмову щодо загальної філософії та стратегії розвитку освіти та науки", - пояснив Денис Шмигаль.

"В чоловіка добре і ясне бачення, має менеджерський досвід. Це були характеристики, які зібрання провідних ректорів давали йому під час зустрічі з президентом", - додав прем'єр.

А на питання про відмову Верховної Ради призначати Шкарлета, очільник уряду відповів: "Як такої відмови парламенту не було. Ми говоримо про те, що виконання обов'язків міністра освіти та науки - це шанс кандидата проявити себе, свою стратегію, філософію, навички та професіоналізм".

Водночас Денис Шмигаль не зміг відповісти, як довго Шкарлет може перебувати у статусі в.о. міністра.

"Парламент вже збирається йти на канікули. А міністрів призначає парламент. Думаю, традиційний тримісячний термін - це той час, за який людина може ознайомитись із ситуацією і проявити своє бачення чи професіоналізм на посаді", - пояснив прем'єр.

Водночас він запевнив, що у справі з призначенням Сергія Шкарлета "президент ніколи на мене не тиснув і не тисне з жодних питань".

Більше про ексклюзивне інтерв'ю Дениса Шмигаля дивіться у випусках новин BBC News Україна о 21:00 на каналах "Еспресо" та "Громадське", а також читайте на сайті BBC.ua.

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