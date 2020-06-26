Чи закриють Україну знову на карантин – випуск новин

У випуску:

Чи посилять в Україні карантин. Інтерв'ю з прем'єром Денисом Шмигалем.

Мемуари Болтона. Що Трамп казав про Україну та Росію.

Сарана спустошує Африку. Комахи знищують врожай і фермери не можуть нічого вдіяти.

"Хто, як не я, довезе вас додому?". Як під час карантину працюють водії автобусів у Лондоні.

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