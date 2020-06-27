"Ми бачимо збільшення госпіталізації та важкохворих з пневмонією" - міністр Степанов

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Зростання захворюваності на Covid-19 не пов'язане виключно із збільшенням кількості тестувань, які зараз проводить МОЗ.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на щоденному брифінгу.

"Звичайно, ми збільшили кількість тестувань. Це була наша стратегія. Якщо порівняти початок квітня - то це було 200-300 тестувань на добу. А сьогодні це близько 12-14 тисяч. Але при цьому ми спостерігаємо збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусної хвороби, збільшення кількості госпіталізацій, тобто людей із важким перебігом хвороби. І як результат - збільшення кількості пневмоній", - зазначив пан Степанов.

Він додав, що все це відбувається в червні - в той період, коли зазвичай кількість пневмоній в країні суттєво падає, адже ця хвороба має певну сезонність.

"Наразі ми фіксуємо від 700 до 1000 випадків пневмонії на добу. В травні, коли ми почали виходити з карантину, цей показник складав 200-250 випадків на добу", - підкреслив очільник МОЗ.

Максим Степанов вкотре закликав людей бути обережними: користуватися масками, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

Останній тиждень Україна б'є антирекорди за кількістю хворих на Covid-19.

26 червня кількість хворих за добу вперше перевищила тисячу.

За минулу добу зафіксували 948 нових випадків коронавірусної хвороби.

Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли 42 064 тисяч людей.

1 110 людей померли, а 18 701 одужали.

Загалом в країні провели 631 966 тестувань методом ПЛР.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області- 168, Рівненській -111, Закарпатській -93 областях та в місті Києві - 140.

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