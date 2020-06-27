Поліція катує і вбиває людей. В Індії тисячі вийшли на протести

Копирайт изображения Getty Images

Індію охопили протести через смерть батька і сина внаслідок дій поліції в південноіндійському штаті Таміл-Наду.

58-річного Пі Джеяраджа та його 38-річного сина Фенікса затримали за те, що вони нібито порушили карантин, пов'язаний з епідемією COVID-19, - їхні магазини працювали у заборонений час.

Обох чоловіків тримали у поліцейському відділку всю ніч, а за два дні вони померли.

Родичі загиблих розповідають, що їх жорстоко катували працівники поліції.

Реакція людей

Ситуація набула розголосу. Обурені індійці звернулися до влади з вимогою вжити заходів.

Поліцейських перевели на іншу роботу, а уряд штату виплатить сім'ям загиблих один мільйон рупій компенсації (це трохи більше як 13 тисяч доларів США).

Інцидент потрапив у соцмережі, що привернуло увагу всієї країни до цієї історії.

Люди обурені тим, що проти поліцейських, яких вважають винними у смерті чоловіків, не висунули жодних звинувачень. Їх просто перевели на інше місце роботи.

Лідер індійської опозиції Рахул Ганді та член національної збірної з крикету Шихар Дхаван підтримали протестувальників у Twitter. Вони вимагають справедливості та більшої відповідальності.

Багато індійських користувачів соціальних медіа також підтримують масові протести у Сполучених Штатах, що розпочалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Свавілля поліції

Айшея Перера, BBC Індія

У 2019 році в індійських тюрмах померла 1 731 людина. Це близько п'яти смертей щодня. Про це йдеться у доповіді неурядових організацій проти тортур в місцях позбавлення волі.

Автори доповіді також описують кілька методів катувань, до яких вдаються правоохоронці.

Індійські поліцейські часто катують та б'ють підозрюваних, щоб отримати зізнання. За це вони рідко несуть реальну відповідальність - в більшості випадків правоохоронців просто переводять в інший район або штат.

Копирайт изображения Getty Images

Судові органи Індії кажуть про необхідність реформи правоохоронної системи.

В одному зі своїх рішень індійський суддя зазначив, що "поліцейські впевнені, що їх не притягнуть до відповідальності, навіть якщо жертва помре, а правда буде розкрита".

У 2006 році Верховний суд Індії постановив створити в кожному штаті орган з розгляду скарг на дії поліції, куди будь-який громадянин може поскаржитись. Однак, в більшості штатів це так і не зробили.

Активісти кажуть: щоб змінити систему, потрібні набагато масштабніші заходи.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!