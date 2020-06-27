Шмигаль розповів, коли закінчиться повінь у Карпатах

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Збитки від повені у п'яти областей Західної України величезні, мова йде про сотні мільйонів гривень. Але незабаром повінь має закінчитися.

Про це прем'єр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Коли закінчиться повінь?

В горах продовжуються опади, але їх кількість знижується, розповів прем'єр.

"За ці три дні кількість опадів становить 5-12 мм і кількість води спадає. Хвиля, яка зійшла з гір пішла на рівнину, але і там ситуація на першому етапі нормалізації. Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків", - зазначив Денис Шмигаль.

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Якими будуть збитки?

Скільки точно потрібно на відновлення інфраструктури після повені в уряді ще не знають.

Порахувати точну суму збитків планують протягом наступних декількох тижнів, коли спаде вода і буде видно всі наслідки руйнувань.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили це понад 700 млн гривень", - сказав прем'єр.

Він розповів про виділення додаткових грошей на пальне і на забезпечення служб надзвичайних ситуацій: нацгвардії, поліції, які ліквідовують наслідки негоди.

Найбільше від повені постраждала Івано-Франківська область, також стихійне лихо зачепило Львівську, Тернопільську, Закарпатські області.

Прем'єр заявив, що уряд готовий "виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від стихії".

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Наразі у чотирьох західних областях України залишаються підтопленим майже чотири тисячі населених пунктів.

Активна фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб, розповів нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, у постраждалих районах затопило близько 5 тисяч колодязів питної води. Тому питну воду і харчові продукти у відрізані села доставляють гелікоптерами.

"У нас немає нормальної питної води. Її тяжко доставити, тому що більшість доріг перекриті або пошкоджені", - сказав пан Аваков.

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