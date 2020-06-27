Підліток, який викинув дитину з 10 поверху, отримав 15 років

Копирайт изображения AFP Image caption Дитина при падінні отримала серйозні травми

Британський підліток, який рік тому скинув хлопчика з 10-го поверху лондонського музею Тейт Модерн, отримав 15 років тюремного ув'язнення.

6-річна дитина отримала серйозні травми - внутрішньочерепний крововилив, переломи.

Джонт Брейвері, якому вже після цих подій виповнилося 18 років, пояснив суду свої дії тим, що він хотів прославитися.

Як заявила суддя Мора Макгоуан, Брейвері задумував убивство і майже реалізував свій намір.

"Цей маленький хлопчик отримав травми, які назавжди змінили його життя", - сказала суддя, звертаючись до підсудного.

"Ви піднялися на оглядовий майданчик, озирнулися, побачили жертву і його сім'ю, підійшли до хлопчика і перекинули його через поручні. Неможливо навіть уявити страх, який він відчув, і жах його батьків", - додала суддя.

Копирайт изображения STUART HAGGAS Image caption Хлопчика дістали з даху п'ятого поверху

"Те, що ви зробили в день цього злочину, доводить, що ви є серйозною загрозою для суспільства. Ви спланували це і було видно, що ви насолоджуєтеся своєю поганою славою", - підкреслила вона.

На суді розповіли, як 4 серпня Брейвері піднявся на балкон Тейт Модерн і, як видно з відеокамер, почав підходити до маленьких дітей.

Потерпілий, який приїхав до Лондона з Франції, відбіг від батьків в сторону Брейвері.

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Прокурор Деанна Хір заявила: "Обвинувачений підхопив дитину і без вагань відніс його прямо до краю оглядового майданчика і кинув через поручні".

Дитина вижила після падіння з висоти 30 м, але отримала сильний внутрішньочерепний крововилив і множинні переломи. Зараз хлопчик пересувається в кріслі-візку.

У вересні його перевезли до французької лікарні. Як повідомляється, йому знадобиться цілодобове спостереження принаймні до 2022 року.

Адвокат обвинуваченого Піппа Макатасні заявила, що в момент нападу Брейвері перебував під опікою муніципалітету.

На суді стало відомо, що Брейвері часом кидався на соцпрацівників, але, попри це, йому дозволяли залишати будинок до чотирьох годин.

Адвокат також згадала запис, отриманий ВВС, де повідомляється, що Брейвері розповів соцпрацівникам про намір когось убити за рік до події.

Також, за її словами, в листах його батьки кажуть, що у Брейвері був діагностований аутизм.

"У батьків не було причин підозрювати, що їхній син вчинить настільки страшний злочин. Люди, які відповідали за нього, не розповіли про зміст шокуючих записів, які стали пророчими", - додала вона.

У лютому батьки постраждалого хлопчика заявили суду, що не можуть навіть описати той жах, який вони пережили у момент нападу на сина.

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