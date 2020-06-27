Секс в авто ООН. Організація розслідує скандал

Копирайт изображения facebook.com/unitednations Image caption Автомобілі ООН зазвичай брендовані логотипом організації

Організація Об'єднаних Націй заявила, що "шокована і глибоко стурбована" відео зі статевим актом в авто з символікою організації в Ізраїлі.

На цих кадрах жінка у червоній сукні та чоловік займаються сексом на задньому сидінні білого повнопривідного авто з маркуванням ООН. 18-секундне відео, яке виклали в Twitter у п'ятницю, активно шириться соціальними мережами.

Кадри, ймовірно, зняли на головній набережній Тель-Авіва. На передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно, коли машина зникає з кадру.

В ООН заявили, що розслідують інцидент та майже встановили осіб, зображених на відео. Там припускають, що це працівники миротворчої організації в Ізраїлі.

Копирайт изображения Twitter Image caption Фрагмент відео

Що ще сказали в ООН

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив, що в організації вважають подібну поведінку "огидною". Це "суперечить всьому, що ми підтримуємо і за що боремося з точки зору неналежної поведінки працівників ООН", заявив він ВВС.

Відповідаючи на запитання, чи міг це бути секс за гроші, Дюжаррик сказав, що це є предметом розслідування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В останні роки на адресу працівників ООН вже звучали звинувачення в сексуальних домаганнях

ООН дотримується суворої політики проти сексуальних порушень з боку своїх працівників.

"Ми шоковані і глибоко стурбовані тим, що видно на цьому відео", - додав пан Дюжаррик. Розслідування, за його словами, "просувається дуже швидко".

Він припустив, що на відео могли бути працівники Організації з нагляду за виконанням умов перемир'я (ОНВУП), яка працює в регіоні з 1948 року.

Хізер Барр очільниця відділу з прав жінок Human Rights Watch сказала, що "не здивована" відео з Ізраїлю.

"Добре, що вони розслідують це", - додала Барр, однак, на її думку, проблем в ООН набагато більше, ніж це одне відео.

"Ця проблема пов'язана зі звинуваченнями в сексуальній експлуатації та насильстві з боку працівників ООН", - сказала вона.

У 2019 році проти працівників Організації Об'єднаних Націй подали 175 скарг про сексуальну експлуатацію і насильство. 16 випадків підтвердили, 15 визнали необґрунтованими, інші розслідують.

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